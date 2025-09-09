Astrologia

4 dicas para aproveitar o portal energético 09/09

A repetição do número 9 simboliza cura e transformação, sendo um convite ao desapego e a novos começos

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:37

O portal 09/09 traz energia de renovação Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

No dia 9 de setembro acontece um dos portais energéticos mais significativos do ano: o portal 09/09. Ele é associado à força do número 9, considerado símbolo de conclusão de ciclos, sabedoria espiritual, cura profunda e preparação para novos começos. Esse momento é visto por muitas tradições como uma oportunidade de reflexão e renovação, ajudando cada pessoa a liberar o que já não serve mais e abrir espaço para novas fases em sua jornada.

De acordo com a espiritualista Kelida Marques, o número 9 é o arquétipo do encerramento de fases kármicas. “É como se o Universo oferecesse a chance de soltar tudo aquilo que já não serve: padrões repetitivos, relacionamentos que perderam o sentido, crenças limitantes e dores antigas”, explica.

O que torna essa data especial é a repetição do número 9, que intensifica sua energia e reforça a ideia de fechamento de ciclos. Além disso, o alinhamento cósmico favorece ideias, sonhos reveladores e um contato mais direto com a intuição . “Para muitas pessoas, pode ser um momento de transformação interior, um chamado para libertar o passado e despertar para uma versão mais leve, alinhada e poderosa de si mesmo”, diz Kelida Marques.

Como aproveitar o portal 09/09

A seguir, a espiritualista Kelida Marques lista práticas simples que ajudam a sintonizar com a energia do portal 09/09. Confira!

1. Meditação

Reservar alguns minutos para silenciar a mente e observar a respiração pode abrir espaço para uma conexão mais profunda consigo. É nesse estado de calma que a intuição se manifesta com mais clareza, trazendo respostas que muitas vezes não conseguimos ouvir no dia a dia.

Escrever ajuda a organizar as emoções e funciona como um ritual de despedida do que não serve mais Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

2. Escrita terapêutica

Colocar no papel tudo aquilo que já não faz sentido, como mágoas, culpas, medos e até hábitos que pesam, é uma forma de libertação. Esse exercício simples ajuda a organizar as emoções e funciona como um ritual de despedida do que não serve mais.

3. Ritual de limpeza energética

Banhos de ervas, como arruda ou alecrim , aliados ao uso de incensos e velas brancas, são poderosos aliados para renovar a energia. Além de purificar o campo vibracional, trazem sensação de leveza e bem-estar, preparando o corpo e a mente para um novo ciclo.

4. Visualização positiva

Declarar decretos, repetir afirmações e imaginar-se vivendo a vida desejada é como plantar sementes no terreno fértil aberto pelo Portal 09/09. Essa prática fortalece a autoconfiança e atrai oportunidades alinhadas aos sonhos de cada pessoa.

Para Kelida Marques, esse Portal é um chamado coletivo: “É o momento de fechar portas internas e abrir espaço para novas oportunidades. Soltar o peso e renascer mais forte, consciente e em paz”, finaliza.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília de maneira constante e gratuita.

Por Ana Carolina Batista