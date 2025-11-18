Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:04
A última Lua Nova de 2025, em 20 de novembro, chegará carregando um impulso de renovação, típico da força sagitariana. Será um momento ideal para quem deseja reorganizar a energia pessoal, clarear intenções e abrir espaço para novas experiências no ano que se aproxima.
Nesse cenário, os banhos ritualísticos ganham destaque por ajudarem a alinhar mente, corpo e espírito. Eles funcionam como ferramentas simbólicas de limpeza e direcionamento, permitindo que cada pessoa entre no novo ciclo com mais leveza, entusiasmo e propósito.
Abaixo, a astróloga Fernanda Marto de Miranda ensina 4 banhos para fazer na última Lua Nova de 2025!
Esse banho ajuda a limpar o campo energético e a reabrir o coração para o novo ciclo. Sagitário é regido por Júpiter — planeta da fé, propósito e crescimento. Esse banho une limpeza (manjericão), vitalidade (alecrim) e otimismo (laranja).
Em uma panela, ferva a água em fogo médio, desligue o fogo e acrescente as ervas e a casca de laranja. Abafe por 20 minutos. Coe e jogue a água do pescoço para baixo após o banho físico, mentalizando uma luz dourada te envolvendo e abrindo caminhos. Faça esta afirmação: “Eu libero o que me pesa e escolho expandir com fé e alegria”.
Esse banho ajuda a se conectar com o elemento Fogo de Sagitário — ação , entusiasmo e direção. Ideal para quem quer começar 2026 com energia e clareza.
Em fogo médio, ferva a água em uma panela. Desligue o fogo, acrescente todos os ingredientes e deixe em infusão por 10 minutos. Depois de esfriar um pouco, derrame sobre o corpo do pescoço para baixo, visualizando a chama interna se reacendendo. Faça a afirmação: “Eu confio no meu caminho e ajo guiada pela minha verdade”.
Esse banho ajuda a reforçar a fé, proteger o campo e atrair prosperidade — vibra de Júpiter em alta frequência.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio, desligue e acrescente os ingredientes. Deixe amornar, coe e derrame do pescoço para baixo. Faça a afirmação: “Estou protegida e aberta às bênçãos do novo ciclo”.
Esse banho ajuda a elevar autoestima, magnetismo e doçura — ideal para quem quer começar 2026 vibrando amor-próprio e alegria.
Em um recipiente, misture todos os ingredientes na água morna (não precisa ferver). Mexa em sentido horário, com as mãos, mentalizando amor e gratidão. Jogue a mistura lentamente sobre o corpo, do pescoço para baixo. Faça a afirmação: “Eu mereço amor leve, e minha luz inspira confiança e alegria”.
Por Fernanda Marto de Miranda
Astróloga, terapeuta e mentora, especialista em astrologia e terapias integrativas. Também é especialista em meditação, reiki, cromoterapia, auriculoterapia, cristaloterapia e neurocientista.
