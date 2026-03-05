Astrologia

3 banhos de ervas para se conectar com a energia de Oxóssi

Orixá representa a inteligência, a estratégia e a conexão profunda com a natureza

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:48

Ao buscar a energia de Oxóssi, estamos também pedindo clareza mental, prosperidade, foco e oportunidades Crédito: Imagem: DioInk | Shutterstock

Na tradição das religiões de matriz africana, os banhos de ervas são poderosos rituais de limpeza, equilíbrio e fortalecimento espiritual. Entre as energias mais buscadas, está a de Oxóssi, o orixá das matas, da sabedoria, da fartura e da abertura de caminhos.

Conhecido como o grande caçador, ele representa a inteligência, a estratégia e a conexão profunda com a natureza. Por isso, quando buscamos sua energia, estamos também pedindo clareza mental, prosperidade, foco e oportunidades.

Os banhos preparados com ervas ligadas a Oxóssi ajudam a limpar energias densas, renovar o ânimo e abrir caminhos, especialmente na vida profissional e nos projetos pessoais. A seguir, conheça alguns banhos simples que podem ajudar nessa conexão!

1. Banho de Oxóssi para abrir caminhos

Esse banho é ideal para momentos em que você sente que as coisas estão travadas ou quando deseja atrair novas oportunidades.

Materiais

1 punhado de folhas de louro

1 punhado de alecrim

1 punhado de hortelã

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente as ervas. Tampe, deixe descansar por cerca de 10 minutos e coe a mistura. Após seu banho higiênico normal, despeje o preparo do pescoço para baixo, mentalizando caminhos se abrindo e novas oportunidades surgindo.

Dica: faça esse banho em uma quinta-feira, dia tradicionalmente ligado à prosperidade e à expansão.

2. Banho para prosperidade

A energia de Oxóssi também está associada à fartura e à abundância, pois ele é o provedor da mata, da abundância da natureza.

Materiais

Manjericão

Sálvia

Folhas de pitanga (ou de louro, caso não encontre)

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e coloque as ervas. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Após o banho normal, jogue a mistura lentamente no corpo, sempre do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade, crescimento e estabilidade financeira. Enquanto faz o banho, visualize Oxóssi abrindo trilhas na mata e guiando seus passos.

O banho de capim-limão com alecrim e hortelã é indicado para momentos em que é necessário tomar decisões importantes Crédito: Imagem: kinako | Shutterstock

3. Banho para trazer clareza e foco

Esse banho é indicado para momentos em que é necessário tomar decisões importantes ou recuperar a concentração.

Materiais

Capim-limão

Alecrim

Hortelã

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e coloque as ervas. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e utilize após o banho habitual. Durante o banho, mentalize sua mente mais leve, clara e focada, como um caçador que observa a mata com atenção antes de lançar sua flecha.

Dica para potencializar o ritual

Sempre que possível, faça o banho em um momento de tranquilidade e com intenção clara. Antes de jogar a água no corpo, você pode fazer uma pequena prece, como: “Okê Arô, Oxóssi! Senhor das matas e da sabedoria, abra meus caminhos , traga prosperidade e me conduza pelas melhores escolhas”. Pequenos gestos de conexão com a natureza também ajudam a fortalecer essa energia — como caminhar em parques, cuidar de plantas ou simplesmente agradecer pela abundância da vida.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.