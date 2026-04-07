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Astrologia

3 banhos de atração na força de Pombagira

Aprenda rituais simples para aumentar o magnetismo, a segurança e a abertura para o amor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:53

Banhos de atração na força de Pombagira atuam diretamente na autoestima, no encanto e na abertura para relações (Imagem: TGTGTG | Shutterstock)
Banhos de atração na força de Pombagira atuam diretamente na autoestima, no encanto e na abertura para relações Crédito: Imagem: TGTGTG | Shutterstock
Quando o assunto é magnetismo, desejo e poder pessoal, a energia de Pombagira é uma das mais intensas dentro da espiritualidade. Ligada ao feminino livre, à sensualidade e aos caminhos do amor, ela atua diretamente na autoestima, no encanto e na abertura para relações mais vibrantes.
Os banhos de ervas, dentro da Umbanda, são utilizados para limpar, fortalecer e alinhar o campo energético — criando espaço para novas conexões e oportunidades afetivas. Se você deseja aumentar o magnetismo, a segurança e a abertura para o amor, esses rituais podem ser grandes aliados. Confira!

1. Banho de rosas vermelhas com mel (atração e sensualidade)

Esse é um clássico da energia de Pombagira: desperta o poder de sedução e ativa o amor-próprio.

Materiais

  • 7 pétalas de rosa vermelha
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 litro de água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione as pétalas e o mel. Abafe por alguns minutos, coe e espere amornar. Após seu banho de higiene, jogue do pescoço para baixo, mentalizando seu brilho, sua beleza e o amor chegando até você.
As rosas são muito utilizadas nesses rituais por ajudarem a elevar a energia, atrair amor e restaurar o campo emocional.
Banho com canela e cravo-da-índia ativa presença, intensidade e poder pessoal (Imagem: Afonasey | Shutterstock)
Banho com canela e cravo-da-índia ativa presença, intensidade e poder pessoal Crédito: Imagem: Afonasey | Shutterstock

2. Banho de canela e cravo-da-índia (poder de conquista)

Aqui a ideia é ativar presença, intensidade e poder pessoal — aquele “algo a mais” que chama atenção.

Materiais

  • 7 cravos-da-índia
  • 1 canela em pau
  • 1 litro de água

Como fazer

Em uma panela, ferva tudo por alguns minutos em fogo médio. Desligue o fogo, abafe e deixe amornar. Coe antes de utilizar. Depois do banho normal, jogue do pescoço para baixo, mentalizando atração, desejo e segurança emocional.
O cravo-da-índia ajuda na proteção energética e fortalecimento, enquanto a canela potencializa a atração e o movimento nos caminhos.

3. Banho de dama-da-noite com perfume (magnetismo e encanto)

Esse banho trabalha o lado mais misterioso e envolvente — perfeito para despertar olhares e conexões.

Materiais

  • 1 punhado de dama-da-noite (ou essência)
  • Gotas do seu perfume favorito
  • 1 litro de água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione a dama-da-noite. Após amornar, coloque algumas gotas do seu perfume. Após o banho de higiene, jogue do pescoço para baixo, mentalizando seu poder de atração e presença.
Ervas como dama-da-noite e cravo são tradicionalmente ligadas à energia de Pombagira, atuando na sedução e no campo afetivo.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.

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