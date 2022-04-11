Agenda

Terça (12) tem Festival Sérgio Sampaio, música ao vivo e mais; Veja agenda

Festival volta a ter programação presencial após dois anos somente no online. Confira agenda completa
Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 20:30

Especial

16º Festival Sérgio Sampaio

Após dois anos em edições online, festival volta à formato presencial com bate-papo musical e shows. A partir das 19h30, bate-papo musical com Cida Moreira e Bernadette Lyra. Ingressos: R$ 10 ((meia, comerciário, dependente e empresário) e  R$ 12 (conveniados), à venda no site lets.events

3º Festival de Palhaçaria Capixaba - Moqueca de Palhaço

Evento gratuito reúne mais de 10 grupos de rua, dos palcos ou do circo, terá oficinas, roda de conversa, espetáculos, cortejo de rua e festa. Às 9h, Oficina Saberes do Congo; às 15h, Oficina Comicidade Física e às 19h, Roda de Conversa. No Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro. Rua Uruguay, 147, Centro, Vitória. 

Shows

Resenha do Moskitto

Com Rodrigo Moskitto e Luciano Santos. A partir das 18h, na Mercearia Goumet. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.

Terça Sem Lei

Com Fabiano Muniz. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.

Planeta Blues

Com Eudine Gular e Mr. Jones. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Exposições

Retratos da Terra

Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.

Mãos que Tocam o Barro

A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.

Impressionismo pelas ruas da Vila

Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.

Lazer

Universo L.O.L Surprise

O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.

