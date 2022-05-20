'Sextou' com Orochi, forró e festas no ES; veja agenda de 20 de maio

Balada
D'Moleque + Leq Samba
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Pista com entrada franca até às 22h.
Pé de Serra do Revoada
Com Gustavo Pingo. A partir das 20h30, no Revoada Bar e Chopperia. R. Welington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca.
Sexta no Gordinho
Com Frazão e Sambadm. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Pista com entrada franca até às 21h.
Música Ao Vivo
Com Douglas Richa. A partir das 19h, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi.
Sexta do Piseiro
Com Donato Fontana. No Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Hot 4 Teachers
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e Dj Páulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Entrada franca.
Noite dos Patrões
Com Nando Xavier, Gabriel Pagio e Well Ferrari. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica.
Sexta Fod*
Com Rian & Rodrigo e Dj Júnior Ceará. No R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 10 (até 22h) após R$ 20.
Tributo Ao Pink Floyd
Com banda Pink Flaming. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingresso: R$ 15 (antecipado).
Samba de Raiz
Com Fábio Pinel. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
BOSSA & MPB na Curva
Com bozi. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Encontro dos Irmãos
Com Rickson Maioli e Richard Viana. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27)99644-2742.
PH Dias
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Reservas: (27) 99887-7576.
Sexta no Hangar
Com Sué, Pedro & Lucas e Dj Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
É O Beat
Com Samba Júnior, Dj Perotz, Dj Koreia, Dj Pedro Schimid e Dj PV Do SI. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 21h.
Duets
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Casa Hitz Club
Abertura do espaço Club da Casa Hitz, com Gisele Dário, Farra Dois, além da dupla Breno e Lucas, a partir das 22h. No Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, Vitória.
Festas
Oh Piq da Pink
Com Orochi, Alec, Novinho, Nobrv e Koreia. A partir das 22h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Entrada: R$ 90 (meia solidária). Reservas: (27) 99610-2707.
Buzzina
Com pop br, funk, 150 bpm, indie pop, remix, 2K e new hits. Especial Long Set com Pegnor. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
DESTRUIDORA
Com pop, funk, drag music e electro. Especial Long Set com Madson. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Eletrobank
DJs Milkenium, Kalunga, Led Russo, HNRQS e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Blackout
Com Pop, Funk e Eletropop. Djs Rafael Arcanjo, Tonic, Bella Beng, Kassandro. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois R$15 (até 23h) e R$25 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Chama
Com Dj Zullu. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Hype The Convida
A partir das 20h, no La Rustic. R. Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 20 (lote promocional), à venda no site superticket.com.br.
Sextou na Woods
Com Pedro & Lucas, Evandro & Ranieri, Beleite e Julie Costa. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 ou R$ 50 (camarote).
Para rir
Quem disse que estamos sozinhos?
Com Luiz Titoin. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Especial
FORMEMUS
Evento reúne palestras, workshops, painéis, mostras fotográfica e de videoclipe, Conexão Periferia & Interior e Pitching Musical. De 13h às 18h, mostra fotográfica, palestras, mostra de videoclipes e music match, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. A programação musical terá Dan Abranches, 2DE1, Pretaô e Getulio Abelha. A partir das 20h, no Forte São João. Informações: (27) 3376-1674. Entrada franca.
487 anos de Vila Velha
Realizado no Parque da Prainha, o evento conta com tendas temáticas, feira pet, circo e programação musical. A partir das 8h, Entrega da Rua dos Panificadores e Rua Rosa Vermelho, em Novo México; 9h30, Tour "Caminhada pela Prainha" com Guia e Personagens Históricos; 17h apresentação com Vix Land Jazz, na tenda cultural; 18h, abertura das Tendas de Artesanato e Economia Criativa; No palco principal, 19h, Rap Sinfônico Secult (Orquestra Sinfônica com rappers); 20h, Bandeira Dois e 21h30, Evandro e Ranieri. Entrada franca.
Pocar Festival De Cultura 2022
Shows, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, oficinas e apresentações de cultura popular. A partir das 21h, na Beira do Cais, shows de São Trio; Quintal Afro Congo Beat - Fábio Carvalho; e Fogumano. Entrada franca.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Exagerado
Com participação especial das bonecas L.O.L para animar a criançada. A partir das 19h, no Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Entrada franca.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de Julho.