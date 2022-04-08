Sexta (8) com inauguração da Pink Elephant e show de Nando Reis; veja agenda

Festas
Inauguração da Pink Elephant Vitória
Com Jess Benevides, Paco, Matheus Hartmann e Rafael Carneiro. A partir das 23h, na Pink Elephant Vitória. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, LJ2, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$40,00 (Pista) e R$60,00 (Mezanino). Reservas: (27) 99610-2707.
XHouse
Com Álice, Ayro, Babinsk, DNZ, Gabz, Laura Murad e Lorelai. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (highfloor/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Chama
Com Rebecca, Gabriel do Borel, Beleite, Cariello, Gabriel Pratti e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Bailinho da Homies
Com Bloco Papadefus, Dj Allan Monteiro, Dj Muelz, Diogo Dj, Dj Juninho Azevedo, Bruno & Matteus e Breno & Bernardo. A partir das 22h, na Luazul. R. Servidão III, Nova Guarapari, Guarapari. Ingressos: R$ 70 (pista/ 2º lote) e R$ 80 (camarote/ promocional), à venda no site bilheteriadigital.com.br.
LamahPalooza
Com Dj Thainan Pablo, Dj Cat Cat, Dj Lola Pan e Dj Moreno Loss. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca até às 23h, após R$ 25 à noite toda.
Pop Up
Com Djs 505victor, Miza K4Li, Waldir Segundo, Holowatty e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Baile do Fibonacci
Especial Long Set com Luiza Coimbra. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Micaretaço
Especial Long Set Luke Hemerly. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site sympla.com.br ou R$ 40 (portaria).
Shows
Nando Reis e Gabriel, o Pensador
A partir das 22h, no Privilege Vitoria. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br. Informações: @privilegevitoria. Lounges: (27) 99258-3846.
Deep Sunset Beach
A partir das 16h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 40 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Se Joga, Se Joga!
Com Naldo Benny. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (pista/ promocional); R$ 50 (pista/ casadinho duplo); R$ 40 (camarote/ promocional) e R$ 70 (camarote/ casadinho duplo), à venda no site blueticket.com.br. Informações: (27) 99898-1912.
Alemão do Forró
A partir das 21h, no Butequim do Gordinho. vR. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 30 (individual/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Forró do Correria
Com Trio Dona Zefa. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 25 (até às 23h).
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercaria Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
Raphael Moraes
A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Noite das Patroas
Com Rayanne Meira, Dalzy Sales e Bianca Vedova. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Samba Pra Elas
Com Cecitônio Coelho e Saulo Santos. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Picnic Dogs
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Uma Sexta Linda!
Com Pele Morena, Dj Brunin Nunes e Gustavo Venturini. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Rock in Jazz
Com Trio Ferna Jazz. A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 10.
Sexta F*da
Com Rian & Rodrigo, SDG e DJ Júnior Ceará. A partir das 19h, no Bar Rerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Pagodim D'Villa
Com D'Bem Com a Vida, Grupo Curtição e Dj Fabrini. A partir das 22h, no Botequim D'Villa. Av. Colares Júnior, 202, Vila Nova de Colares, Serra. Entrada franca até às 23h (como nome na lista).
Balada do Piseiro
Com Donato Fontana e Dj Junior Ceará. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Samba Crioulo
Com participação do grupo Freelance e Grupo Bom Gosto. A partir das 16h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cyprestes, Vitória.
Queles Piques
Com Felipe Frazão e Grupo Freelance. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h (apenas pista).
Botequim do Recanto
Com Erik & Eduardo. A partir das 17h, no Recanto Botequim. Av. Braúna, 624-666, Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99913-1841.
Carnaval de Vitória 2022
Desfiles do Grupo A
Com Independentes de São Torquato às 22h. Chega Mais às 23h05. Chegou O Que Faltava às 00h10. Mocidade da Praia às 01h15. Rosas de Ouro às 02h20. Pega no Samba às 03h25 e Império de Fátima às 04h30. Ingressos: R$ 30 (meia/ arquibancadas B e E) e R$ 60 (meia/ combo/ arquibancadas B e E), à venda no site lebillet.com.br. A partir das 22h, os desfiles serão transmitidos pelo portal G1.
Para rir
Comédia à três
Com Bruno Abreu, Haekel Ferreira e Guilherme Ludgero. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Ópera
Serafim e o lugar onde não se morre
A partir das 15h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória.A entrada é franca, porém os ingressos estão esgotados.
Especial
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "As Índias Galantes". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (comerciário, meia e empresários), R$ 6 (dependentes e conveniado) e R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Puxadinho Moxuara
Festival com cerveja artesanal, gastronomia e show com Ph Dias. A partir das 21h30, no Estacionamento Externo Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.