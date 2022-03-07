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Agenda

Segunda (7) começa com humor, show e exposição fotográfica; veja a agenda

Para aqueles que querem começar a semana com boas risadas, o Centro de Vitória tem uma opção perfeita, a comédia "E aí, Testou?"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2022 às 15:40

Para rir

E aí, Testou?

Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br

Show

Roda de Samba

Com Leo Vieira. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: 99235-7121/ 3065-7673/ 3065-4941.

Exposição

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca.

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