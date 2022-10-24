Segunda (24) tem show de humor e lazer para criançada; veja agenda

Para rir
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Uma noite onde humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site do Club.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos que se conectam e se complementam, tudo dentro do universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); e R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Circuito "Por dentro da Mata Atlântica"
Das 08h às 17h, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada franca.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.