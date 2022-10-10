Segunda (10) tem Oktoberfest, exposições e lazer para crianças no ES; veja agenda

Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.