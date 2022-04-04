Agenda

Segunda (04) tem diversão para família, exposições e show de humor; veja agenda

Shopping Vitória traz L.O.L Surprise World para alegria da criançada. Para quem quer gosta de dar umas boas gargalhadas ou apreciar arte, o Centro de Vitória tem as opções perfeitas
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 07:00

Exposições

Retratos da Terra

Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas sobre a produção de alimentos. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca.

Mãos que Tocam o Barro

A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.

Para rir

E aí, Testou?

Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las no show principal. A partir das 19h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br.

Especial

Universo L.O.L Surprise

Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.

