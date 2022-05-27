Sábado tem Tierry e Lagum no ES; veja agenda de 28 de maio

Especial
Masterclass de Violoncelo
Com Duo Santoro. A partir das 10h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Inscrições podem ser feitas pelo link. Entrada franca.
Geek Universe
Com muitos games, cosplay, animes e shows. Programação conta com X1 de LOL, concurso de cosplay, desafio Fifa Real x Liverpool, X1 de Street Fighter V e show com as bandas Danger Line e Lady Steel. A partir 15h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
1ª Feira de Adoção de Animais do Shopping Vitória
A partir das 10h, ao lado da loja Mr. Cheney no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. É necessário levar comprovante de residência e ter mais de 21 anos.
Shows
Tierry
A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia/ lote 7) e R$ 90 (área vip/ meia/ lote 5), à venda no site lebillet.com.br.
Lucas & Orelha + D'Moleque
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informação: (27) 99776-7835.
Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sábado Sertanejo
Com Felipe Loureiro. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sábado Mercearia
Com Luciano Santos e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
MPB na Curva
Com Vinicius Santos. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Sábado do Flashback
Com Jackson Lima. No Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128 - Itaparica, Vila Velha.
Escandurras
A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Banda Fixer
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Laís Duarte
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Felipe Sacod
A partir das 18h, no Tertúlia Botequim. R. Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 7.
Jongo + Jonathan Caputo + Thiago Meirelles
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99806-6564.
Sábado no Hangar
Com Carol & Priscila, Marthesson Marques e Dj Brunin Nunes. No Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras. Entrada franca para mulheres até às 22h.
Sábado no Gordinho
Com Samba Junior e Nesse Clima. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Freelance e Sué
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até ás 21h.
Samba de Raiz
Com Axel Fernandes e seu Povo. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
DJ GG e Rian & Rodrigo.
A partir 18h, na Casa Hitz Bar & Club. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Um Sábado
Com Jongô, Alan Vieira e Dj Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Cida & Max
A partir das 22h, em Mangueira município de Cachoeiro de Itapemirim.
Festas e festivais
PopYou
Com Maneva, Lagum, Sambasoul, Tropix, Tibery, Dudu, Noventa, Vk Mac, Dj Fabrício V e mais. A partir das 18h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ 3º lote), á venda no site superticket.com.br.
Sábado na Pink
DJS Tom, Milk, Jeff Ueda e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Entrada: R$ 90 (mezanino) e R$ 50 (pista). Informações: (27) 99610-2707.
Azurra In Concert
Com Azzura, Rafflesia e Aztech. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote 1), à venda no site bilheto.com.br.
Nook Beach
Com Kawe, Wiu, Beleite, Cariello, Perotz, Gabriel Pratti e Lukao. A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, s/n, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Open de Luxo
Festa com open bar e open food. Com Dj Manu, João Fellipe & Rafael, Pele Morena e Dj Tedson Sabino. A partir das 22h, no Alto da Serra Botequim. BR-482, Conceição, Alegre. Ingressos: R$ 150 (2º lote), á venda no site superticket.com.br.
Deep
Com Gui and Me, Kawz, Álice, Bona Ventura, Lorelai e Edjie. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 30 (lote promocional), à venda no superticket.com.br.
Mil Grau
Com pop, 150 BPM, indie, funk e electro. Especial Long Set com Titan B2B PhiPhi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória Entrada: R$ 30 (portaria).
PREPARA
Especial Anitta. Com Luke Hemerly, Moreno Loss, Daniel Temponi e Prik_Linha. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (portaria).
ALOKA
Com pop, funk e Eletropop. Djs Estrella, Catcat, Marinna, Lola Pan e Pepeu Canal. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois R$ 25. Informações: (27) 9987-6060.
Dance Dance
Com Classics, Retrô 70 & 80, Grunge e Alternativo 90, Indie rock e indie pop 2000 e summer eletrohits. DJs Tuzzão, A Outra DJs, P3tr4, Wally e Your Mom. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Evento tem campanha de doação de agasalhos, roupas e/ ou cobertas, com entrada gratuita para os 20 primeiros doadores e R$10 a entrada para os demais doadores.
DISCOTOPIA
São 12 horas de evento, com diversos ambientes e duas pistas de dança. Com Millos Kaiser, Jol, Luis F, Maholics, Msileno e Carol Vargas. A partir das 16h, no Clube Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Vitória. Ingressos: R$ 60 (3º lote), à venda no site sympla.com.br.
Para rir
O Psicólogo Tá Caro
Com Marcos Castro e Luciana D'Aulizio. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 22,50 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Especial
Lançamento do álbum Sítio
De Rodrigo Novo. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Praça do Shopping Praia da Costa. Piso L1, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposição
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.