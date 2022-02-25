Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Sábado de carnaval no ES tem show de Léo Santana e mais; veja agenda

Além do show do cantor baiano, o sábado conta com festas carnavalescas e muita diversão. Escolha a sua e divirta-se
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:01

Carnaval

Festival Baile do Voador

Com André Prando, BaianaSystem,Amaro Lima e Bloco Manimal, Batuqdellas & Ammor, Mariana Coelho, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Discotopia, Pindorama, Treme Ú Baile!, DJ Lorelai, DJ Bravim. A partir das 19h, na área verde do Álvares Cabral, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 90 (meia/ pista), à venda no site superticket.com.br

Carna Spettus

Com Glauco, G.R.E.S Independente de Boa Vista e Dj Suela. A partir das 20h, no Spettus, R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Ingressos: a partir de R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Além de pacote especial para os três dias de evento a partir de R$ 50 (inteira/ 2º lote), disponível no site superticket.com.br

Happy hour de Carnaval no Shopping Jardins

Com Sol Pessoa. A partir das 19h, no Shopping Jardins, R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.

Carna Gordinho - Bloco do Samba Junior!

Com Samba Jr e Andréia Nery. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada: grátis até 22h e R$ 30 (após as 22h).

Sunset Carnival

Com Léo Santana, KVSH, Cereja e G.R.C.E.S Unidos de Jucutuquara. A partir das 15h, no Café de La Musique, R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 280 (inteira/ lote D), à venda no site brasilticket.com.br

Um Carnaval DAQUELEJEITO!!

Com os Djs Meca, Magno, Gabz e Gisele Dário. A partir das 21h, no Let's Guarapari, R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari. Ingressos: R$ 100 (inteira/ 1º lote) e pacote para os dois dias de evento por R$ 160 (inteira), à venda no site superticket.com.br.

Carnalets

Com Nesse Clima, Rabannada, Felipe Brava e Koreia. A partir das 18h, no Let's Vila Velha, Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (com nome na lista).

2K de Carnavráu

Com hits dos anos 2000, axé 90' e pop. Especial Long Set TI TA NIA. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

Antimofolia

Com muito pop brasileiro, axé, funk e os clássicos hits de carnaval, além de participação da Escola de Samba Unidos de Piedade. A partir das 16h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

150 BPM

Especial Long Set com Tallyson. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site sympla.com.br

Emofolia

Com especial Avril Lavigne. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).

Samba Júnior

A partir das 15h, no Barlavento Beach Bar e Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Carnaval do Rosa

Com a bateria da A.R.C Mocidade Unida da Glória (MUG). A partir das 13h, no restaurante Rosa Náutica, Av. Ipiranga, 56, Morada Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99918-0818.

Guaravital

Com a bateria da Escola de Samba Novo Império. A partir das 19h, no Via Sol Shows. Pontal de Santa Mônica, Trevo de Setiba, Guarapari. Ingressos; R$ 60, à venda no site bilheteriadigital.com.br

Balada Sertaneja de Carnaval

Com Rickson Maioli, João Fellipe & Rafael e Diogo Dj. A partir das 19h, no Botequim do Celim, R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.

Shows

Música ao vivo

Com Rômulo & Théo e Dj residente Alec Bachetia partir das 11h e Rômulo & Théo a partir das 15h, no Ílios Beach House, Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99614-5471.

SAMBAIÃO

Com muito forró pe de serra e samba para curtir. A partir das 16h, no Clericot Café, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 40

Música ao vivo

Com Alex Bonno às 19h30; Old Play às 21h30 e Quadrini. No Barlavento Beach Bar e Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos

Com Clássicos. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados