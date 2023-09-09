Sábado (9) no ES com shows de Michel Teló e Suel; agenda

Shows
Suel
Com participações de Samba Jr, Leqsamba e DJ Fabricio V, a partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na Super Ticket.
Festa de 472 anos de Vitória
De quarta (6) até sábado (9), na Praia de Camburi. Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do quiosque nº 7, Jardim Camburi, Vitória. No sábado, conta com shows de Amaro Lima (20h) e Michel Teló (22h). Evento gratuito.
Araketu
A partir das 20h, no Beach Club do Silvas Restaurante. Av. Espírito Santo, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Baladas e festas
Jungle Party
Com Koreia, Edin, ML da Vila, Cokão e Ryan, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote), à venda na Super Ticket.
Saudade Carnaval
Com Euge, Felicidade, Donat e Karolla, partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Só Drag Boa
Com Madson, Mathilda e Brisa, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Paulo Barros
A partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações em (27) 99647-1964.
Zé Felipe & Romário
A partir das 23h, no Escritório Pub. R. Rômulo Castelo, 590, Castelândia, Serra. Mais informações nos números: (27) 3315 4974 | (27) 99976 6190.
Feijoada e MPB
Na Disk Pizza Paulista, com show do cantor Zeca Alves. O buffet da feijoada completa custa R$ 64,90. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1025, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: 27 3200 3911.
Festivais
Festival Itaúnas & Sabores
De quinta (7) a domingo (10), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, a 5ª edição reúne pratos de 26 estabelecimentos. Com o tema "Aipim, Mandioca, Macaxeira", as receitas são inspiradas na origem quilombola da região e custam entre R$ 30 e R$ 96. Evento gratuito.
Degusta Beer Rock
Até 10 de setembro, acontece no estacionamento do Shopping Vila Velha, o festival com atrações musicas, cervejarias, gastronomia e área kids. A programação começa às 17h e conta com show de Cadu Caruzo e Sheep & Parafina. Na Av. Luciano das Neves 2418, Vila Velha. Entrada gratuita.
2º Festival de Música Primavera Teresense
Até 10 de setembro, o evento reúne música, gastronomia e exposições de flores no Parque de Exposições de Santa Teresa, na Rua Virgílio Germano Bassetti, bairro Montanha, Santa Teresa. Neste sábado (9), a programação começa às 10h e conta com show de Sá & Guarabyra. Entrada gratuita.
27ª Exposição Agropecuária de Jerônimo Monteiro
Até 9 de setembro, no parque de Exposições, na Av. Lourival Lugon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro. Neste sábado (9), a programação começa, às 7h, com a 5ª Ordenha e show de Araketu. Entrada solidária de 1 KG de alimento não perecível.
Festival Mariscada 2023
De quinta (7) a domingo (10), das 11h às 18h, nos restaurantes da Ilha das Caieiras e barraquinhas localizadas próximo ao Museu do Pescador. Ao todo, 13 restaurantes do bairro e 34 barraquinhas participam do festival. O evento conta com shows de Marcus Rauta e Ricardo Xenon. Evento gratuito.
Pedra Blues & Jazz Festival
De quinta a sábado, no cerimonial Itamaraty, R. Grecco, Aracê, Domingos Martins. Além de música, o evento oferecerá degustação de chocolates, queijos e vinhos, além de uma galeria de arte. Ingressos: R$ 60, à venda no site da On Ticket.
XXI Festa do Carro e do Boi
Até sábado (9), com desfile dos carros de boi, desfile escolar, e show de Pedro & Júnior (22h30). Em São José do Calçado, na Praça do Banestes. Evento gratuito.
1° Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus
De 7 a 11 de setembro, no Parador Internacional em Guriri, São Mateus. Aulas show com chefs renomados e muita comida. Evento gratuito.
32º Forró da Taba Sôrta
No Parque de Exposições de Montanha nos dias 07, 08, 09 e 10 de setembro, muita festa ao som de forró e sertanejo. Parque de Exposições Tutu Reuter, Montanha, ES. Na sexta, a partir de 19h30 e conta com show de Bonde do Forró.
7º Festival da Moqueca Capixaba
Entre os dias 7 e 10 de setembro, o município de Anchieta recebe os visitantes do 7º Festival da Moqueca Capixaba no balneário de Castelhanos. Na Praia de Castelhanos, Anchieta. Confira programação completa em matéria de HZ.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo com Lu Nogueira, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; Futebol de tecido; Construindo com lego; Oficina de tiara arco iris; Cantinho do bebê; Pula-pula; Chuva de balões; Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, em Vila Velha. Gratuito.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circo Barcelona
De 07/09 a 07/10. Horário: sessões às 18h e 20h. Local: Estacionamento do Shopping Moxuara, Cariacica. Ingressos: criança a partir de R$ 10,00 e adulto a partir de R$ 20,00. Ingressos disponíveis na bilheteria e pelo site: Sympla
Arena Trampolim
O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Espaço Mundo Bita
Atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Semana da Pátria
Exposição fotográfica do exército com 14 imagens do acervo do 38º Batalhão de Infantaria, das 10h às 22h. No Boulevard Shopping Vila Velha, na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.