Sábado (9) com shows de Naldo Benny e Alemão do Forró; veja agenda

Shows
16ª Cavalgada Noturna
Com Alemão do Forró. A partir das 19h, no Parque de Exposições de Mimoso do Sul. Estr. Cristo, 2, Mimoso do Sul. Ingressos: R$ 30 (pista/ promocional), à venda no site blueticket.com.br.
Farofa Delas
A partir das 18h, no Brasa Music. Nova Venécia, ES, 29830-000. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Esquenta
Com Roda de Samba Jrm, Grupo Bom Gosto e Freelance. A partir das 16h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza. Mario Cyprestes, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ pista) e R$ 50 (meia/ camarote), à venda no site lebillet.com.br.
KN Faz a Festa
A partir das 22h, no Club SDG. R. Joaquim Lucas Sobrinho, 152, São Vicente, Colatina. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Festival Grunge Espírito Santo
Com Banda Fixer, Radioslave e Seattle 27. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sábado Mercearia
Com Ravelly e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
Música Ao Vivo
Com Rodrigo Tristão, a partir das 11h30 e Daniel Cypreste, a partir das 19h30. No Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Galudão Folia
Com Banda Praktum, Rogerinho, Alan Carvalho, Junior Dj, Fanrini Dj, Kadu Vieira, Fabiano Pizadinha e Edjie Dj. A partir das 21h, no Recanto dos Pássaros. Rua Seis, nº 470, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra. Ingressos: R$ 40 (pista/ 2º lote) e R$ 150 (open bar/ 2º lote), à venda no site onticket.com.br.
Vodka ou Água de Coco
Com Naldo Benny, Lorenzo Paiva e Gabriel Sabadim. A partir das 20h, no Filé Miau Pub. Av. Quatorze de Setembro, 1189, Santo Antonio, Rio Bananal. Ingressos: R$ 33 (meia/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br.
Sábado Sertanejo
Com D Norte & Vinícius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Samba de Raiz
Com Sol Pessoa e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 99663-2104.
Banda Replay
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Banda Trilha
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Sábado no Hangar
Com Felipe Ribeiro, Dj Brunin Nunes e Léo Lima. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Banda Fulltime
A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 10.
Sábado Sertanejo
Com Rickson Maioli, Richard Viana e Dj Júnior Ceará. A partir das 19h, no Bar Rerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Um Sábado
Com Pele Morena, Bruno & Matheus e Kinho Dj. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Funk Retrô
Com Coisa Nossa, João Fellipe & Rafael, Dj Colibri e Dj Tedson Sabino. A partir das 22h, no Alto da Serra Butiquim, BR-482, Conceição, Alegre. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 30 (inteira), à venda no site superticket.com.br.
Dois Banjos e Uma Batucada
Com Herlon, Alisson do Banjo, Samba Junior e Pagode & Cia. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cyprestes, Vitória.
Melhor Eu Ir
Com Samba Junior e D'Bem Com a Vida. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h (apenas na pista).
Sabadin
Com Ivan & Mateus. A partir das 17h, no Recanto Botequim. Av. Braúna, 624-666, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 8.
Roda do Mãe Joana
Com Leley e D'Bem Com a Vida. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória.
Carnaval de Vitória 2022
Desfiles do Grupo Especial
Com Unidos de Jucutuquara às 22h. Imperatriz do Forte às 23h12. Novo Império às 00h24. Independente de Boa Vista às 01h36. Mocidade Unida da Glória às 02h48. Unidos da Piedade às 04h e Andaraí às 05h12. Ingressos: R$ 45 (meia/ arquibancadas B e E) e R$ 60 (meia/ combo/ arquibancadas B e E), à venda no site lebillet.com.br. A partir das 23h10, a TV Gazeta transmitirá os desfiles para todo o ES. O portal G1 irá exibir os desfiles online para o todo o Brasil.
Pátio do Mestre Alvaro
Com Viviane Miranda. A partir das 19h, no Piso L3 do Shopping Mestre Alvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Festas
All Black
Com Puka, Daniel Motta, Sii Campos, Jess, Brenda Vieira, Icaross. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (individual/ 1º lote), à venda no site superticket.com.
Treme Ú Baile
Com Djs QMila, Madeusa, Rareboy, Scoob e Asiat. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (1º lote), à venda no site sympla.com.br. Os ingressos também estarão à venda no portaria do pub por R$ 30.
Vai na Creuza
Especial Long Set com Donat. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Prepara
Especial Long Set com 4LÊ. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site sympla.com.br ou R$ 50 (portaria).
The Vix
Com Dj Van Müller, Dj Vinny Coradello, Dj Jhonie Reis e Dj Dani Marques. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista).
Festa do Cassete
Com Banda Big Beatles. A partir das 22h, no Clube Arci Shows. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 35 (individual) e R$ 130 (mesa), á venda no site clubearci.com.br. Informações: (27) 99888-5131/ (27) 3229-2352.
Para rir
Denilson Carvalho: No detalhe
A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Teatro
Espetáculo “Bichos Dançantes”
A partir das 16h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 24 (conveniados) e R$ 20 (meia/ comerciários e empresários), à venda no site sescgloria.lets.events. Os ingressos possuem 50% de desconto para colaboradores da Petrobrás, mediante apresentação do crachá.
Especial
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "No Rastro das Cargueiras". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (comerciário, meia e empresários), R$ 6 (dependentes e conveniado) e R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Puxadinho Moxuara
Festival com cerveja artesanal, gastronomia e música ao vivo com Trio Clandestino, a partir das 19h30 e Rodrigo Bala, a partir das 22h. No Estacionamento Externo Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Especial de Páscoa
Com desenhos para colorir, oficina de ovos de ninho, contação de história e encontro com a coelha Julieta. A partir das 15h, no Boulevard Shopping. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Oficina de Balão
A partir das 15h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.