Sábado (3) tem shows Alemão do Forró e Alinne Rosa no ES; veja agenda

Com 16º Festival da Concertina, desfiles, danças, preparação do maior brote do mundo e shows gratuitos. A partir das 7h30, produção do maior brote do mundo; 9h, concursos de chope e de lenhador; 15h, desfile do maior brote do mundo, das famílias e do comércio; 17h, apresentação de dança pomerana Pomerisch Dansgrup fon Minas; 18h, Rock do Fritz com a banda Up Pommerisch; 22h, show com Forró Levada Capixaba e 23h50, show com Day & Lara. Entrada franca.