Sábado (3) tem shows Alemão do Forró e Alinne Rosa no ES; veja agenda

Festas e festivais
3ª Festa da Cana e do Mel
Com estandes de empreendedores de alimentação, artesanato e agroindústria, cervejarias artesanais, parque de diversões e shows. A partir das 18h, no Parque de Exposições de Viana. Av. Beira Rio, 353, Sta Terezinha, Viana. Às 18h, show com 16h, MPBlues; 18h, Henryque e Gabriel; 22h, Alemão do Forró e às 23h30, Gabriel Gava. Entrada franca.
Ensaio Geral Vital
Com Alinne Rosa, Andre Lellis, Frazão, Beleite e Lilian Lomeu. A partir das 19h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia/ lote 2), à venda no site Lebillet.
4ª Pommer Broud Fest
Com 16º Festival da Concertina, desfiles, danças, preparação do maior brote do mundo e shows gratuitos. A partir das 7h30, produção do maior brote do mundo; 9h, concursos de chope e de lenhador; 15h, desfile do maior brote do mundo, das famílias e do comércio; 17h, apresentação de dança pomerana Pomerisch Dansgrup fon Minas; 18h, Rock do Fritz com a banda Up Pommerisch; 22h, show com Forró Levada Capixaba e 23h50, show com Day & Lara. Entrada franca.
1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues de Jardim da Penha
São oito shows de músicos e bandas capixabas, com repertório que vai do jazz ao samba. Na Av. Luiz Emanuel Vellozo, na Praça Conjunto dos Estados (a da feira livre de quarta-feira), em Jardim da Penha. 17h, abertura com a Banda da Guarda Municipal de Vitória; 18h30, Terra Convexa; 20h, Fãfarra Band Choro; 21h30, Eugênio Goulart e às 23h, Samba Diverso. Entrada franca.
Roda de Samba Junior
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Base na Pink
Com Beleite, Isaque Gomes, Cariello, Jotta F, Perotz e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ pink up) e R$ 30 (meia/ fy).
Flash
Tocando pop, funk, electro e electropop e especial Demi Lovato e Justin Bieber no térreo. Ainda tem flash tattoo e aplicação de piercings. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
ALOKA
Especial brasileirinhas tocando pop BR, pop, funk e remix. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Cachoeiro Rock Festival
A partir das 15h, no Atletas Club. Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia/ 2º lote) e R$ 90 (área vip/ meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Deixa em Off
A partir das 17h, no Nacional. R. Camilo Frizera, Centro, Itaguaçu. Ingressos: R$ 35 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
I Love 90's
A partir das 21h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.
Bday B27
Com Imagina Samba. A partir das 22h, no B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote promocional), à venda no site Superticket.
FANTASIA
Tocando pop, funk, k-pop e emo. As primeiras 30 pessoas fantasiadas tem entrada franca. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem no me na lista/ após 23h).
Um Sábado
Com Pratikere, Samba On e DJ Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Só Vem
Com PH Dias. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Axé, Pop e Pagode
Átilla Diniz e Primeira Classe. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 20h).
Sábado Sertanejo
A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Túnel do Tempo
Festa toca o melhor dos anos 70, 80 e 90, com estrutura temática e show da banda Blacksete. A partir das 21h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site Sympla.
Shows
Freelance + Sué
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 21h.
Pagolife + D'Bem Com A Vida
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Banda Blackout
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Detonautas
Com Detonautas, Herança Negra e ARPO. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (meia/ antecipado), à venda no site OnTicket.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Raphael Morais. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Ana Xavier e Banda
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Samba, Jazz, Bossa
Com Márcia Chagas e Victor Humberto. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Luiza Dutra
A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Show Woman
Com Graciella D’Ferraz. A partir das 22h, no Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15.
Especial
1ª Mostra CineMarias
Com shows, workshops, masterclass, exibição de curtas e muito mais. A partir das 10h, no Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória. Às 20h40, show com Preta Roots; às 21h40, show com Morenna e às 22h40, show com Assucena. Entrada franca.
Oficina Culinária Instituto Gourmet
A partir das 16h, pirulito de biscoito; 18h, minipizza; 20h, minibolo de cenoura. Na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
O burguês fidalgo
O clássico de Molière, conta a história de um burguês rico que deseja, a todo custo, tornar-se aristocrata. A partir das 19h, na Oficina de Atores Abel Santana. Av. Dante Michelini, 501, Loja térreo, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 74 (inteira), à venda no site Sympla.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
REVIRAVOLTA: Corpo e Performance no Acervobrasil
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Arte e Geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
Exposição do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil
Exposição tem viaturas, equipamentos, um jipe, uma pick up de salvamento e uma moto aquática (jet ski). A partir das 10h, no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.