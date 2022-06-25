Sábado (25) tem João Neto & Frederico e arraiás no ES; veja agenda

Shows
Fazenda Sertaneja
Com João Neto e Frederico. A partir das 21h, na Lagoa do Brizola. Avenida João Quiuqui, nº 518, 1º Andar, Sala 1, Águia Branca. Ingressos: R$ 110 (individual simples/ meia/ 4º lote), R$ 165 (individual vip/ meia/ 4º lote) e R$ 231 (open bar/ meia/ 7º lote), à venda no site onticket.com.br.
Pagode 90
Com Gustavo Lins, DJ Luuh, Freelance e Cariello. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ lote promocional), à venda no site superticket.com.br.
Tardezinha da Decks Beer
Com Frazão. A partir das 15h, no Decks Beer. ES-344. São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Jangô + Jenifer
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Luiz Lemos
A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
O melhor sábado do Estado
Com Felipe Ribeiro, DJ Brunim e Jess. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: a partir de R$ 20 (pista/ ou R$ 150 de consumação), R$ 200 (mesa), R$ 1.600 (lounge/ com 6 entradas e R$ 1.300 de consumação) e R$ 3.000 (área exclusiva/ capacidade para 20 pessoas/ valor totalmente revertido em consumação). Informações: (27) 99780-4882.
Som de Varanda
Com Banda Maria Linda. A partir das 18h, na Varando do Espaço Thelema. Rua Graciano Neves, 90, Centro Histórico de Vitória. Couvert: R$ 5 (valor mínimo).
Samba que eu gooosto!
Com Samba DL, e DJ Igor Lemos. A partir das 22h, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 10 (inteira/ lote promocional), à venda no site superticket.com.br.
Um Sábado
Com PH Dias, Sem Medida e Kinho DJ. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Saulo Simonassi
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Balada Sertaneja
Com Kadu Vieira e Breno & Lucas. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 21h. Homens pagam R$ 10 (até 21h).
Universo Sonoro
Com Mary Amaral. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25 (pix ou dinheiro).
Grupo 45º
A partir das 21h30, no Casa Rio Botequim. No pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3010-3692.
Festas e festivais
Fashion Pink
Com Jason Salles, OldPlay, DJ GG e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Ingressos: R$ 50. Informações: (27) 99610-2707.
Festival Viva Raul
Evento possui formato híbrido, com programação online e presencial. A programação musical presencial começa às 19h, com MPBlues, interpretando Raul Seixas e Sérgio Sampaio. Local: Pousada Terra Mar Uirapurú, nº01, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão. Ingressos: R$ 25 (para os dois dias de evento), à venda no site sympla.com.br.
Arraiá da KSA
Com Farra 2, Trio Careretê e DJ Sandes. A partir das 17h, em A Ksa. R. Horácio Barbosa Alves, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Arraiá do Garagem
Com DJ MK Moraes, Leo Torres e Henrique do Acordeon. A partir das 20h, no Garagem Music Bar. R. Décio Santos, Alegre. Ingressos: R$ 10 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
La Quadrilha
Com Lucas Bahr e Abbud. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1.900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (highfloor/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Arraiá Stoked
Com Lamparina, Mafuá, Chu Selecta, Maholic, Giselle Dario e Tavão. Ainda tem barraca do beijo, correio do amor, touro mecânico, quadrilha, pescaria, boca do palhaço, comidas típicas, decoração temática e exposição de arte. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 60 (individual/ lote 3), à venda no site lebillet.com.br.
Bailão
Com pop, "queernejo", sofrência, quentão, mesa com comidas típicas e algodão doce. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (só na portaria).
Cai & Pira
Especial junino com direito à barraca do beijo, correio do amor, pescaria e touro mecânico. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40, à venda no site sympla.com.br.
ALOKA - Especial Glória Groove
Com DJ Estrella, DJ Kassandro, DJ Yagoh e DJ David Becy. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Arraiá Santo
Com Na Farra (Diego Lacer, Bernardo Mesquita), DJ Koreia e DJ Leandro Netto. A partir das 23h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista).
Pop Up Retrô
DJs Thag, Eder, Emolaila, Ian DC, Anny e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista/ após as 23h).
Festa Junina Parte 1
Com Banda 1/4 de Coco, comidas típicas, decoração, arraiá, roupas típicas e brincadeiras. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Arraiá do Rock
Com show de Chapeleiro Maluco, decoração temática, touro mecânico, pipoca e quentão. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (para não fantasiados)
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. A partir das 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h30, quadrilha com É Babado e, às 20h, show com Trio Kualisom. Entrada franca.
22º FestGuaçuí - Festival Nacional de Teatro
Com apresentações no Teatro Fernando Torres e em praças públicas da cidade. A partir das 10h, apresentação "Três em Uma", de Surto Cênico - Cachoeiro de Itapemirim; às 15h, apresentação "O Circo Faz de Conta", do Coletivo Guaçuí Em Cena; às 20h, apresentação "Bumba Meu Boi', do Grupo Gota, Pó e Poeira, e, às 21h, encerramento e premiação. Entrada franca.
Lançamento do TendaLab
A partir das 22h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Com Letrux, Banda Malacaxeta, com a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles, DJ Set e do Bloco Amigos da Onça. Entrada franca.
Especial
Feira de Adoção Pet
Cerca de 30 cães e gatos, adultos e filhotes, estão à procura de um lar. Os interessados devem levar uma cópia da identidade e comprovante de residência, além de passar por entrevista e assinar termo de responsabilidade. De 11h às 17h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Pet Fair ES
Evento com novidades em produtos e serviços para animais de estimação, recreação, competição de tosadores, "aurraiá", ciclo de palestras, desfile de pets e tutores e feira de adoção. A partir das 13h, no Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site sympla.com.br.
132 anos de Cariacica
Com Pele Morena, Rony & Ricy, Emerson Xumbrega e Bateria da Independente de Boa Vista. A partir das 16h30, no palco em frente à Prefeitura, em Alto Lage. Entrada franca.
2ª Feira Cultura, Arte, Sabores e do Empreendedor de Cariacica
Evento reúne espaço garden, gastronomia, artesanato e apresentações culturais. A partir das 10h, no Trevo de Alto Lage, em frente à Prefeitura de Cariacica. Entrada franca.
Festival do Vinho
São dois dias de festival com muito vinho, cerveja artesanal, gastronomia e programação musical. Com BlackSete, Cadu Caruzo, Amaro Lima, Pele Morena, Macucos, João Felippe e Rafael Filipe Fantin. A partir das 20h, no Rancho Lua Grande. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins. Ingressos: R$ 70 (meia/ 4º lote) e R$ 120 (meia/ pacote para os dois dias), à venda no site superticket.com.br.
Para rir
Magicamente: Show de Hipnose Cômica
Com Eduardo Neaime, André Attie e Sanny Machado. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 70 (par de ingressos), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menor de 5 anos deve estar acompanhado de um adulto responsável não pagante.
Diversão na Praça - Arraiá do Diversão
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares
Exposição fotográfica reúne obras dos fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana de Conceição da Barra. De segunda à sexta, das 10h às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14 h. Até 27 de junho.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consiste em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e leva o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta, das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda as sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.