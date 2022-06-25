Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Sábado (25) tem João Neto & Frederico e arraiás no ES; veja agenda

Dia ainda conta com aniversário de Cariacica, em Alto Lage, e lançamento do projeto TendaLab, em Vila Velha. Confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 07:00

Shows

Fazenda Sertaneja

Com João Neto e Frederico. A partir das 21h, na Lagoa do Brizola. Avenida João Quiuqui, nº 518, 1º Andar, Sala 1, Águia Branca. Ingressos: R$ 110 (individual simples/ meia/ 4º lote), R$ 165 (individual vip/ meia/ 4º lote) e R$ 231 (open bar/ meia/ 7º lote), à venda no site onticket.com.br.

Pagode 90

Com Gustavo Lins, DJ Luuh, Freelance e Cariello. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ lote promocional), à venda no site superticket.com.br.

Tardezinha da Decks Beer

Com Frazão. A partir das 15h, no Decks Beer. ES-344. São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Jangô + Jenifer

A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10.

Luiz Lemos

A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. 

O melhor sábado do Estado

Com Felipe Ribeiro, DJ Brunim e Jess. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: a partir de R$ 20 (pista/ ou R$ 150 de consumação), R$ 200 (mesa), R$ 1.600 (lounge/ com 6 entradas e R$ 1.300 de consumação) e R$ 3.000 (área exclusiva/ capacidade para 20 pessoas/ valor totalmente revertido em consumação). Informações: (27) 99780-4882.

Som de Varanda

Com Banda Maria Linda. A partir das 18h, na Varando do Espaço Thelema. Rua Graciano Neves, 90, Centro Histórico de Vitória. Couvert: R$ 5 (valor mínimo).

Samba que eu gooosto!

Com Samba DL, e DJ Igor Lemos. A partir das 22h, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 10 (inteira/ lote promocional), à venda no site superticket.com.br. 

Um Sábado

Com PH Dias, Sem Medida e Kinho DJ. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. 

Dona Fran

A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. 

Saulo Simonassi

A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Balada Sertaneja

Com Kadu Vieira e Breno & Lucas. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 21h. Homens pagam R$ 10 (até 21h).

Universo Sonoro

Com Mary Amaral. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25 (pix ou dinheiro).

Grupo 45º

A partir das 21h30, no Casa Rio Botequim. No pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3010-3692.

Festas e festivais

Fashion Pink

Com Jason Salles, OldPlay, DJ GG e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Ingressos: R$ 50. Informações: (27) 99610-2707.

Festival Viva Raul

Evento possui formato híbrido, com programação online e presencial. A programação musical presencial começa às 19h, com MPBlues, interpretando Raul Seixas e Sérgio Sampaio.  Local: Pousada Terra Mar Uirapurú, nº01, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão. Ingressos: R$ 25 (para os dois dias de evento), à venda no site sympla.com.br.

Arraiá da KSA

Com Farra 2, Trio Careretê  e DJ Sandes. A partir das 17h, em A Ksa. R. Horácio Barbosa Alves, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Arraiá do Garagem

Com DJ MK Moraes, Leo Torres e Henrique do Acordeon. A partir das 20h, no Garagem Music Bar. R. Décio Santos, Alegre. Ingressos: R$ 10 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

La Quadrilha

Com Lucas Bahr e Abbud. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1.900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (highfloor/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Arraiá Stoked

Com Lamparina, Mafuá, Chu Selecta, Maholic, Giselle Dario e Tavão. Ainda tem barraca do beijo, correio do amor, touro mecânico, quadrilha, pescaria, boca do palhaço, comidas típicas, decoração temática e exposição de arte. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 60 (individual/ lote 3), à venda no site lebillet.com.br.

Bailão

Com pop, "queernejo", sofrência, quentão, mesa com comidas típicas e algodão doce. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (só na portaria).

Cai & Pira

Especial junino com direito à barraca do beijo, correio do amor, pescaria e touro mecânico. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40, à venda no site sympla.com.br.

ALOKA - Especial Glória Groove

Com DJ Estrella, DJ Kassandro, DJ Yagoh e DJ David Becy. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.

Arraiá Santo

Com Na Farra (Diego Lacer, Bernardo Mesquita), DJ Koreia e DJ Leandro Netto. A partir das 23h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista).

Pop Up Retrô

DJs Thag, Eder, Emolaila, Ian DC, Anny e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista/ após as 23h).

Festa Junina Parte 1

Com Banda 1/4 de Coco, comidas típicas, decoração, arraiá, roupas típicas e brincadeiras. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Arraiá do Rock

Com show de Chapeleiro Maluco, decoração temática, touro mecânico, pipoca e quentão. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (para não fantasiados)

Arraiá da Cidade

Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. A partir das 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h30, quadrilha com É Babado e, às 20h, show com Trio Kualisom. Entrada franca.

22º FestGuaçuí - Festival Nacional de Teatro

Com apresentações no Teatro Fernando Torres e em praças públicas da cidade. A partir das 10h, apresentação "Três em Uma", de Surto Cênico - Cachoeiro de Itapemirim; às 15h, apresentação "O Circo Faz de Conta", do Coletivo Guaçuí Em Cena; às 20h, apresentação "Bumba Meu Boi', do Grupo Gota, Pó e Poeira, e, às 21h, encerramento e premiação. Entrada franca.

Lançamento do TendaLab

A partir das 22h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Com Letrux, Banda Malacaxeta, com a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles, DJ Set e do Bloco Amigos da Onça. Entrada franca.

Especial

Feira de Adoção Pet

Cerca de 30 cães e gatos, adultos e filhotes, estão à procura de um lar. Os interessados devem levar uma cópia da identidade e comprovante de residência, além de passar por entrevista e assinar termo de responsabilidade. De 11h às 17h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

Pet Fair ES

Evento com novidades em produtos e serviços para animais de estimação, recreação, competição de tosadores, "aurraiá", ciclo de palestras, desfile de pets e tutores e feira de adoção. A partir das 13h, no Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site sympla.com.br.

132 anos de Cariacica

Com Pele Morena, Rony & Ricy, Emerson Xumbrega e Bateria da Independente de Boa Vista. A partir das 16h30, no palco em frente à Prefeitura, em Alto Lage. Entrada franca.

2ª Feira Cultura, Arte, Sabores e do Empreendedor de Cariacica

Evento reúne espaço garden, gastronomia, artesanato e apresentações culturais. A partir das 10h, no Trevo de Alto Lage, em frente à Prefeitura de Cariacica. Entrada franca.

Festival do Vinho

São dois dias de festival com muito vinho, cerveja artesanal, gastronomia e programação musical. Com BlackSete, Cadu Caruzo, Amaro Lima, Pele Morena, Macucos, João Felippe e Rafael Filipe Fantin. A partir das 20h, no Rancho Lua Grande. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins. Ingressos: R$ 70 (meia/ 4º lote) e R$ 120 (meia/ pacote para os dois dias), à venda no site superticket.com.br.

Para rir

Magicamente: Show de Hipnose Cômica

Com Eduardo Neaime, André Attie e Sanny Machado. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 70 (par de ingressos), à venda no site vixcomedyclub.com.br.

Lazer

Desafio Radical

Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menor de 5 anos deve estar acompanhado de um adulto responsável não pagante.

Diversão na Praça - Arraiá do Diversão

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.

Macakids Park

Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).

Exposições

Estandarte Negro

Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.

Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares

Exposição fotográfica reúne obras dos fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana de Conceição da Barra. De segunda à sexta, das 10h às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14 h. Até 27 de junho.

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

Sonhos de Imortalidade

Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.

Museu Histórico de Santa Cruz

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.

Centro Cultural Casa dos Braga

A ação consiste em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e leva o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta, das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.

Museu Ferroviário Domingos Lage

A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.

Entre Baleias e Golfinhos

Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda as sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Exposição Fotografia Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados