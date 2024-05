Sábado (25) com show de Marcelo Falcão e aquecimento do Vital; agenda

Feira Vinho & Gastronomia

De sexta a domingo, no Steffen Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra. No sábado, a partir das 14h com aulas-show com chefs Hugo Grassi, Andres Cervini, Kleysson Cesconetto, Will Ribas e Ildo Steffen. Ingressos: R$ 150 (1 dia), R$ 270 (2 dias) e R$ 360 (3 dias). Crianças de 3 a 13 anos: R$ 50. Vendas pelo site Le Billet.