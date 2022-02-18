Sábado (19) tem humor, arte e música para curtir ; veja a agenda

Para rir
"Por Aí"
Com Patrick Maia. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 40 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Show
Borges e Bin
A partir das 22h, no Singo's Bar Club, Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 35 (pista) e R$ 50 (camarote), à venda no site lebillet.com.br.
Luau de Manguinhos 2K22
Com Macucos, Casaca, Forrófia e Fabrício Bravim. A partir das 18h, no Espaço Chico Bento, Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 60 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br
Sábado Mercearia
Com Nanda Marques e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Merceiaria Gourmet, Music & Bar, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121/ (27) 3065-7673/ (27) 3065-4941.
Dj Magno Pazetto
A partir das 19h30, no Ílios Beach House, Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória.
Em Sintonia
A partir 17h, no Espaço Skye, R. Alan Munir Helal, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 80 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br
Quintal Embrazado
Com SambaRei, Phill Fernandes, Sambadm e Dj Luuh. A partir das 18h, no Embrazado, R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira), à venda no site superticket.com.br
Abertura da Via Show - Colors Indoor
A partir das 22h, no Via Show, Av. Est. José Júlio de Souza, 3940, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote), à venda pelo site superticket.com.br
Pop Up
Com Badaró, DehComenta, HNRQS, L3nda e Tuzzão. A partir das 22hrs, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20.
Match
Long Set com Cadu Pinheiro. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda pelo site sympla.com.br
The Bolt
Long Set com Wallace. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Samba de Raiz
Com Quinteto Preto. A partir das 19h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 996632104.
Samba Jr e Puro Estilo
No Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada liberada até 22h. O valor após este horário não foi informado.
Bonde do Forró
A partir das 23h, no B27 Beach Club, antigo Siribeira Iate Clube. Rua Dr. Silva Melo, 02 - Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Superticket.com.br. Informações: (27) 99996-1612
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Sábado do Rock
Com A2 Rock Band com o Especial Jimi Hendrix. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Sunset Vitória
Evento montado no Shopping Vitória conta com cerveja, gastronomia e muita música. A partir das 17h, no estacionamento externo da entrada principal. Às 20h show com Picnicdog, além da participação das cervejarias Barba Ruiva, Convento e Big Step e hambúrgueres artesanais e espetinhos do Fight Burger. E para os pequenos, área kids. Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Meet Beer
Encontro cervejeiro com muita música e gastronomia. Com Dublin U2 Project. A partir das 17h, no Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Happy Hour no Shopping Jardins
Com Dora Dalvi. A partir das 19h, na varanda gourmet do Shopping Jardins, Rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3314-5000.
Aquecimento para o Carnaval
Carná 2022
Com Mulekagem Elétrico, Kn de Vila Velha, Leandro Prata. A partir das 21h45, no Atalanta Castelo, R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30, à venda no site superticket.com.br
Pré Carnaval Da Ilha
Com Gabriel Sabadim, Juninho Azevedo, Koreia, Js do Sm, Gcl do Martins, Hf de Nv. A partir das 22h, no La Rustic, R. Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 30, à venda no site superticket.com.br
Pré Carnaval De SGP
Balada do Maycon, Rubiano Risso, André Lemos, Anna Júlia e Mariana, Mesquita de Nv, Estrella de Colatina, Rn du Sd, BN, Pedro Kr. A partir das 22h, no Lion's Club, Av. João XXIII, 1768, Santa Helena, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 35 (área vip) e R$ 25 (pista), à venda pelo site superticket.com.br.