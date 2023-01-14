Sábado (14) no ES tem 14 Bis, Jorge e Mateus e Clareou; veja agenda

DE GRAÇA
ARENA VITÓRIA
Com shows da escola de samba Andaraí e Flávia Mendonça. A partir das 20h, na Praia de Camburi (na altura do antigo Hotel Aruan), Vitória. Gratuito
VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Com shows de Banda d'Luar, Tatau (ex-Araketu) e Kelly Muniz. A partir das 21h, na Praça da Folia, montada na Av. Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra. Gratuito
VERÃO VILA VELHA
Com shows de Pura Vida (surf music); André Prando; e Samba Soul. A partir das 19h, no palco montado na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu. Gratuito
SHOWS, FESTAS E FESTIVAIS
14 BIS
O grupo se apresenta a partir das 18h, no Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra. Abertura: Marcelo Ribeiro. Ingressos: R$ 80 (meia solidária/individual); R$ 140 (duplo/ meia solidária); R$ 160 (inteira/individual); e R$ 280 (duplo/ inteira). Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI). Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whats’App)
TRIBUTO A TIM MAIA E CAZUZA
Com Theo pastorine, Cadu Caruzo e banda flash Back. A partir das 19h, no Silvas Beach Club - Av. Beira Mar - Praia de Carapebus, Serra Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
BAILINHO DO SPETTUS
Com Clareou, JV de Vila Velha; Gustavo, O Brabo e Gabriel Pratt. A partir das 20h, no Spettus - Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco, Serra, ES Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
NA PRAIA
Com Jorge & Mateus, Léo Santana e CatDealers. A partir das 21h, no P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari Ingressos (9º lote): R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia), à venda no site lebillet.com.br (COMPRE AQUI). Assinantes do Clube A Gazeta tem desconto no valor das entradas.
HAJAXÉ
Com Samba da Ju, Xá da Índia, Jefinho Faraó, DJ Jamboo. A partir das 16h, no Clube de Pesca de Santo Antônio (Mar e Terra) - Av. Dário Lourenço de Souza, 89 - Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 40 (2º Lote), à venda no site Sympla (COMPRE AQUI)
EXPOSIÇÃO BEBEDOURO
Com Marlus Viana (ex-Calcinha Preta), Renan Almeida e Zé Henrique e Charles. A partir das 22h, na Cabana do Fafa - Av Eduvirgem Maria dos Santos, Campo Verde/ Bebedouro, Linhares Ingresso: R$ 25 (2º lote), à venda no site Lebillet (COMPRE AQUI)
VERÃOZIN MJ
Com Samba Jr., ChoppSamba. A partir das 17h, no Mãe Joana - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)
NO FLOW
Com MC Cabelinho. A partir das 22h, na Quadra da MUG - R. Mourisco - Glória, Vila Velha Ingressos: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira), à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)