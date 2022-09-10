Sábado (10) tem festival de chope, rock e baladas no ES; veja agenda

Festas e festivais
MeuChope
Festival conta com mais de 30 cervejarias 16 atrações musicais, além de gastronomia. A partir das 17h, no Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha. Shows de Dudu, Ptk, Koreia, Tibery Moyz e Mary Jane, a partir das 20h. Entrada franca.
6º Festival da Moqueca Capixaba
Festival com pratos especiais, música ao vivo e apresentações culturais no balneário de Castelhanos, em Anchieta. A partir das 10h30, abertura do espaço gastronômico "Praça da Moqueca" com preparo coletivo da moqueca capixaba gigante; às 11h30, almoço e música ao vivo com Amanda Trevizolo; 13h, oficina de produção de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras; 15h, cozinha kids com oficina de brigadeiro para crianças com a doceira Vivian Santiago; 19h, seresta do Centro Social da Pessoa Idosa; 20h, aula-show com a receita do prato Xaréu à Pajé Guaçu e 21h, show com Som. Entrada franca.
Festival Mariscada
Diversas barraquinhas e restaurantes com o melhor da culinária capixaba, além de apresentações musicais. A partir das 11h, em frente ao Museu do Pescador na Ilha das Caieiras em Vitória. Às 12h, Banda da Guarda Municipal de Vitória e às 13h, Wlamir Duque e Meiry Tavares. Entrada franca.
Festival Primavera Teresense
Festival nas montanhas tem competição e apresentações musicais e feira de flores. A partir das 8h, abertura da Feira de Flores; 10h, demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini; 14h, atração cultural; de 15h30 às 17h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini; 18h: Festival de Música com apresentação do 1° semifinalista, às 18h30; 2° semifinalista, às 19h15 e 3° semifinalista, às 20h; 21h, show com o Grupo Moxuara e às 23h, fim das festividades. Entrada franca.
CAÓTICA - A Festa
Tocando pop, pop BR, funk, 150 BPM e remix. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
Punkadão
Tocando pop BR, funk e 150 BPM. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
Flame
Tocando funk, pop, electro e favelabass. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Tá em casa!
Com Dj Luuh, Sambadubom, Beleite e Breno & Bernardo. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Exxxquenta Fest
Com Glauco, Frazão, Paula Cassaro e Dj KG. A partir das 22h, no Minarini Music Bar, R. Projetada, Baixo Guandu. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 1º lote) e R$ 120 (mesa/ inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Bday B27
Com Macucos e Casaca. A partir das 23h, no B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Arrasta pra Pink
Com Carielo, Isaque Gomes, JV de Vila Velha, Belucio, Perotz e Vittor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (pink fy/ meia).
PARTY PORN
Tocando pop B, sexy songs, electro pop, pop BR e pop. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Wave Club
A partir das 21h, no Paraíso Club. Rodovia Luiz Estanage Km 2,5, Virada, Santa Maria de Jetibá. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Baile no Morro
Com ARTSAMBA e MC Vitin da Igrejinha. A partir das 22h, no Alto da serra butiquim, BR-482, Celina, Alegre. Ingressos: R$ 20 (meia solidária/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Otávio Junior e DJ Perez na Decks Beer
A partir das 22h, na Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Grupo Viralizou + Leley
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Balada Sertaneja
Com Maycon Sarmento & Kadu Vieira. A partir das 19h, no Botequim do Celim.R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 21h e homens pagam R$ 10..
90's Rock Party
Com Danger Line (tributo ao Avenged Sevenfold), Radioslave (tributo ao Audioslave) e RockTube. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 (antecipado).
Sambadm + Jenifer
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h).
Esbónia Chic
Com PH Dias, Nesse Clima e DJ Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sábado Sertanejo
A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Festa dos Padroeiros em Santa Leopoldina
A partir das 11h, no Pátio de Festa, atrás do Ginásio de Esportes, em Santa Leopoldina. Programação: 14h - Apresentação do Grupo Brasil Tambores; 15h - "Revoada" da tarde com o Grupo Engesamba; 17h30 - Show com Engate do Forró; 19h30- Arraiá é Babado (Vitória); 21h - Show com Alma Di Vanera;0h - Show nacional com Falamansa. Entrada franca.
Música ao vivo
Som no Praia
Com Gil Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Música no Pátio
Com Renato Casanova, Amaro Lima e Rodrigo CX. A partir das 19h, no pátio do piso L3 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Samba na Praça
Com grupo D’Bem Com a Vida. A partir das 18h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Coco Bambu Vitória
Com Naohmi (12h), Carlos Arriaza (17h) e Nana Marchant Duo (19h30). No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Beat Locks
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Samba de Preta
Com Elaine Vieira. A partir das 12h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Jantar com tributo a Vanessa & Adriana & Marisa
Com Lua. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Para rir
Comédia de Três
Com Bruno Abreu, Haeckel Ferreira e Guilherme Ludgero. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (individual) e R$ 35 (par), à venda no site Vix Comedy Club.
Especial
A Menina Akili e Seu Tambor Falante
Musical narra a história da menina africana Akili e seu melhor amigo, o tambor falante Aláfia, em uma jornada de descobertas sobre seu povo. A partir das 16h, no Teatro do Sesi. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia), à venda no site Sympla.
Sirena
Novo solo de dança da bailarina Ivna Messina. A partir das 19h, no CENA ESCOLA DE DANÇA. Rua Karl Gerhard, 27, 2º andar, Centro, Domingos Martins. Entrada franca.
Música Insular
Com Trio Nessos. A partir das 19h, no Centro Cultural Eliziário Rangel. R. Humberto de Campos, São Diogo I, Serra. Entrada franca.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Game Master
Evento conta com mais de 50 jogos desde cartas e tabuleiro até RPG (Role Playing Game). A partir das 9h, no Master Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
REVIRAVOLTA: Corpo e Performance no Acervobrasil
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Arte e Geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.