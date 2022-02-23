Agenda

Quinta-feira (24): Flavia Mendonça é um dos destaques da agenda no ES; confira

A cantora realiza um "esquenta" de Carnaval, em Castelo. Além da apresentação, o dia está com opções de exposições e festas pelo Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:08

Shows e Festas

A quinta bom

Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235.7121/ 3065.7673 ou 3065.4941. 

Close de Quinta

Long Set com Prik_Linha. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.

Música ao vivo

Com Thales Gonzales, a partir das 20h30, e Monia Lombardi, a partir das 22h30. No Barlavento Beach Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Quinta Country do Hangar

Com Kadu Vieira e Leandro Tobias. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra.

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Escola de Forró

Com Deco Bandeira. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Karaokê Jackson's

A partir das 19h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Carnaval

Carna 2022

Com Flavinha Mendonça e Paulinho Dj. A partir das 21h, no Atalanta Castelo, R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 20, à venda no site superticket.com.br.

Esquenta de Carnaval

Com Trio Clandestino e Gustavo Pingo. A partir das 22h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 

Carnaoca

Samba com Luiza Dutra e convidados. A partir das 19h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825 6714.

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

