Quinta (23) tem sertanejo, samba e balada no ES; veja agenda

Música ao vivo
Willer Primavera
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Super Quinta
Com Rayanne Meira e Gaby Amorim. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Jazz na Curva
Com Edu Szajnbrum. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
De Rolê
Com Samba Junior e Dj Laion. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio Coelho e Saulo Santos. A partir das 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
#TBT426
Com banda OZ (tributo ao Rush). A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB & Pop Rock
Com Douglas Medeiros. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.
Misturadinho
Com Freelnce, Junto & Misturado (Samba Junior + Sambadm) e DJ Kayaonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Forró do Correria
Com Fabiano Santana e DJ Douglas. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até meia-noite).
Balada
Close de Quinta
Especial Long Set com Thainan Pablo. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night).
Para solta a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES pode ser visitada. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menor de 5 anos deve estar acompanhado de um adulto responsável não pagante.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids e trenzinho. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares
Exposição fotográfica reúne obras dos fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana de Conceição da Barra. De segunda à sexta, das 10h às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14 h. Até 27 de junho.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consiste em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e leva o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta, das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.