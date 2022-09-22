Quinta (22) tem show de Rodrigo Amarante e baladas no ES; veja agenda

Festivais
TendaLab
Nesta quinta-feira (22) começa oficialmente o festival TendaLab, que planeja conectar o público com a música brasileira. O festival é um projeto irmão do Festival de Cinema de Vitória. As atrações do primeiro dia são Ayrton Montarroyos, Gabriela Brown e Rodrigo Amarante. O evento começa a partir das 22h e a entrada é franca. Endereço: Parque da Prainha, em Vila Velha.
Festival de Cinema de Vitória
A 29ª edição do Festival de Cinema de Vitória acontece a partir das 14h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. A programação conta com Mostras Nacionais diversas e homenagem a Bete Mendes. Para conferir a programação completa, com a ficha técnica dos curtas e longas, acesse o site do Festival. Endereço: av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro.
Exposição
Estação Masterchef Jr Brasil
Exposição para as crianças no Shopping Vitória. Os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio de estações temáticas. Permitida a entrada de crianças de 5 a 12 anos. As turmas começam a partir das 12h. Entrada: R$ 25 no site Le Billet.
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Para curtir
Vidigal
Duelo de DJ's em uma nova estrutura , com Jottam, Diego Beats, ML da Vila, Fabrini, Dodo, Perotz e Baduh. A partir das 20h, no Beb's Vitória. Endereço: rua Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Lúcia. Entrada gratuita até às 22h.
Do samba ao forró
Mistura de samba e forró a partir das 19h na Casa de Bamba, em Vitória. Endereço: rua Gama Rosa, 154. Couvert: R$ 10. Para reservas, entre em contato com (27) 99663-2104.
Samba de Roda
A partir das 20h, a banda Tem Nego promete animar o bar D'graus, em Vila Velha. Endereço: rod. do Sol, 2652, Itaparica. Couvert: R$ 10.
Vem que ''Aquintábom''
Apresentação de sertanejo por Bianca Vedova, a partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Endereço: av. Eudes Scherrer de Souza, 887, em Laranjeiras. Couvert: R$ 7.
Misturadim
A partir das 20h, apresentações da banda Freelance, Samba Jr., SambaDM e DJ Residente, no Gordinho Praia do Canto. Endereço: rua Joaquim Lírio, 823, na Praia do Canto. Entrada gratuita limitada a 200 pessoas até às 21h, depois é cobrado R$30 (pista) e R$50 (VIP).
The Best Thursday
A partir das 21h, apresentação de Paula Rodrigues, Belúcio e Rômulo Arantes no Wanted Pub, em Vitória. Endereço: rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Valores não divulgados.
Forró
A partir de 21h, no Correria, aulão com o professor Pelé e show ao vivo do Trio Nordestinamente e DJ On. Endereço: av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, em Vila Velha. Entrada promocional de R$10 até às 23h. Informações: (27) 98116-3325.
Close de quinta
A partir das 23h, Bolt apresenta pop, funk, electro e close hits com long set de Pepeu, DJ Paraguassu e Jexxca, em Vitória. Endereço: av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha. Entrada: R$20.
Karaokê do Canto
A partir das 18h, no Canto 27, em Vila Velha. Endereço: av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã. Informações: (27) 99887-7576.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).