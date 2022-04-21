Quinta (21) tem bloco do Safadão e festivais gastronômicos para curtir no ES; veja agenda

Especial
8º Festival Santa Teresa Gourmet
Com circuito gastronômico, praça de alimentação, aulas de culinária e shows. Programação musical: no Palco Mercearia show com Carlos Henrique às 13h; no Palco Sicoob show com Brasil Pandeiro às 15h, Nino do Val às 20h e Robson Carias às 22h e na Rota Country show com Thiago e Leandro. A partir das 10h, na Praça da Cultura (perto da rodoviária) e em mais de 30 restaurantes de Santa Tereza. Entrada franca.
Alegre Rodeio Festival 2022
Evento com gastronomia, queima do alho, prêmios, concursos e show com Renato Teixeira e Gabriel Gava. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Alegre. Vila Reis, Alegre. Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 150 (camarote), à venda no site lebillet.com.br.
Festa da Penha 2022
Tradicional evento capixaba, com missas, romarias, congo e shows. Às 19h30, apresentação da Banda Big Beatles com participação com o padre Anderson Gomes no Campinho. R. Vasco Coutinho, 1-3, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada franca.
Carnivoria
Festival com 10 estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical. Às 14h, show com Alan Eller Trio; às 17h, show com Ferna e às 20h, show com Dona Fran. No estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Festival de Improvisação - Jam no Circo da Cultura
1ª edição do festival voltado para formação e capacitação na dança Contato Improvisação. A partir das 20h, no Circo da Cultura. Beira Rio, Cachoeiro. Entrada franca.
Folia
Bloco Vai Safadão
Com Wesley Safadão e Bell Marques. A partir das 13h, no P12 Guarapari. Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari. Ingressos: R$ 150 (meia/ lote 3), à venda no site lebillet.com.br.
Shows
Churrascada do Tchan
Com É o Tchan, Luuh, Samba Rei e Dj Leandro Netto. A partir das 17h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Divino Acústico
Com João Pedro. A partir das 19h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Forró do Correria
Com Grupo Bemtivi. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
A Quinta Bom!
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.
Música Ao Vivo
Com Benê Rodrigues, às 11h e Anderson Fraga, às 17h. No Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Quinta Country
Com Ricardinho Rhayne. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20 e entrada franca para mulheres até as 22h.
Cadu Caruzo
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.
Quinta do Forrozinho
Com Lucas Lacerda. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Quinta Espetacular
Com Pele Morena, PH Dias e Dj Junior Ceara. A partir das 19hj, no Bar Rerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Jazz na Curva
Com Trítono.Br. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
#TBT426
Com Darlin' Doll (especial Amy Winehouse). A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Festas
Close de Quinta
Especial Long Set com Vinni Tosta. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25
RABA
Com DJs Tran, FRNNDS, Doodles, Louisy Carvalho e Holowatty. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
YUKÊ
Especial Long Set com Madson. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada; R$ 30 (portaria).
Para rir
Uma Vida em 30 anos
Com Nil Agra. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Exposições
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Lazer
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.