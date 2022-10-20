Quinta (20) tem Oktoberfest, baladas e festival de teatro no ES; veja agenda

Festas e festivais
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa, Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 17h, abertura dos portões e DJ Oktoberfest; 18h, Grupo de dança Rheinland; 19h, Banda Os Tradicionais Pomeranos; 21h, Grupo de dança Rheinland; 21h30, Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino); 22h, Banda Breno e Lucas e às 0h, fim das festividades. Entrada franca apenas hoje. Até 23 de outubro.
Close de Quinta
Tocando pop, funk, electro e close hits. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night).
Canto do Leley
Com Leley & banda. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada liberada até 20h, após R$ 10. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Quinta Sertaneja
Com D'Dorte & Vinicius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
A quinta bom!
Com Junior Reis. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 8. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Chili com Jazz
Com Afonso Abreu. A partir das 19h, no Desemba Club fica na Av. Desembargador Santos Neves, 621, Praia do Canto, ao lado do Praia Shopping. Couvert: R$ 15.
Música ao vivo em barzinho
JAZZ NA CURVA
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27)99299-5918.
Sambas & MPB
Com Vitor Ramos e Lua. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações e reservas: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Projeto do Samba ao Forró
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Festival Nacional de Teatro de Vitória
São 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, além de homenagens e oficinas. Com as peças 'Patinho Feio', às 15h, e 'Ser Ou Não Ser Hamlet', às 20h. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Semana do Congo
Até domingo, a partir das 19h, o evento contará com feira livre de artesanato e venda de comidas e bebidas, além de atrações musicais populares e tradicionais, na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Programação de hoje: Banda de Congo Mirim da ABECA (19h); Exibição Audiovisual: DOC Mestre Alcides, de Inara Novaes (19h45); Apresentação Musical: Banda de Congo Mestre Alcides (20h30). Entrada gratuita.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos que se conectam e se complementam, tudo dentro do universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); e R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um responsável não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora), disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, que tem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Circuito "Por dentro da Mata Atlântica"
Das 08h às 17h, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada franca.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.