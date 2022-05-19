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Agenda

Quinta (19) tem shows no Parque Moscoso, na Prainha e nas baladas; veja agenda

Para encerrar a comemoração dos 110 anos do Parque Moscoso tem show com Gustavo Mackaco. A agenda também tem exposições e mais opções musicais para curtir. Veja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 18:46

Especial

110 anos do Parque Moscoso

Em comemoração aos 110 anos do Parque evento reúne programação musical, diversão em família e oficinas especiais. Show com Gustavo Mackaco. A partir das 19h30, no Parque Moscoso. Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória. Entrada franca.

FORMEMUS

A programação musical terá Héverton Alves, Pacha Ana, Suindara e Jesus Lumma. A partir das 19h30, no Forte São João. Informações: (27) 3376-1674. Entrada franca.

487 anos de Vila Velha

Evento conta com tendas temáticas, feira pet, circo e programação musical. A partir das 19h, abertura das Tendas de Artesanato e Economia Criativa; 19h30 apresentação da Banda marcial da Escola Graciano Neves, na tenda cultural. Às 20h, Cerimônia de Abertura com participação da banda do Exército; Às20h30 show com Jackson Lima e às 22h show com o Grupo Solveris. Programação concentrada no Parque da Prainha.

Shows

Marcos Bifão

A partir das 18h, no Tertúlia Botequim. R. Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 7.

A quinta bom

Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. 

Super Quinta

Com Rayanne Meira e convidados. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.

Música Ao Vivo

Com Rian & Rodrigo e Dj Júnior Ceará. No Barrerito Chopperia. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. 

Forró do Correria

Com Trio Jatobá. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 23h30).

Do Samba Ao Forró

A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 99663-2104. Couvert: R$ 10. 

Jazz na Curva

Com Victor Humberto. A partir 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. 

MPB & Pop Rock

Com Douglas Medeiros. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.

Quinta Serteneja

Com Israel Araújo. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

TBT

Com Rômulo Arantes, Pedro & Lucas e Paulinho Dj. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. 

The Crew

Especial MTV 90/ 00. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. 

Gabriel Felipe

A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Junto e Misturado

Com Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Pista com entrada franca até às 21h.

Para rir

Quem disse que estamos sozinhos?

Com Luiz Titoin. A partir das 20h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20, à venda no site sympla.com.br.

Balada

Close de Quinta

Especial Long Set com Markiore. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: Os 50 primeiros pagam R$ 10 após R$ 20 (all night).

Para soltar a voz

Karaokê Jackson's

A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.

Lazer

Desafio Radical

Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.

Exposições

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

Sonhos de Imortalidade

Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de Julho.

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