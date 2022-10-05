Quarta (5) tem transmissão de jogos e happy hour no ES; veja agenda

Festas
Happy Hour
Com Pagolance e DJ Residente. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Com transmissão ao vivo do jogo entre Flamengo e Internacional. Informações e reservas: (27) 99898-1912. Entrada franca até 22h.
Terça Sem Lei
Com Nando Xavier. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica.
Futebol & Resenha & Pagode
Com Thiago Brito & convidados. Com transmissão ao vivo dos jogos entre Atlético x Fluminense (19h) e Flamengo x Internacional (21h30). A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Pagode Sunset
Com Victor Cosvosk, Polielto e Diguinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Música ao vivo
Choro e samba
Com Duas Cabeças. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Especial
Lançamento do livro: Mulheres que Rimam
Obra fala sobre a presença feminina na cena do hip hop capixaba. Será realizada distribuição gratuita de exemplares, além da exposição Preza! com peças inspiradas na arte de rua. A partir das 12h, na Galeria de Artes Espaço Universitário (GAEU) da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, quetem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Diá Mosaicos
A artista mineira Diá, traz telas de diversas temáticas, como iemanjá e animais. No Bar Calipe, em Jardim da Penha, Vitória. De terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Até 2 de outubro. Entrada franca.
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.