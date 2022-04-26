Quarta (27) tem samba, teatro e karaokê no ES; veja agenda

Música ao vivo
Boteco da Bianca
Com Bianca Vedova. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.
Quarta de Pagode
Com D'Bem Com a Vida. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Mazinho Lima convida Patrícia Nascimento. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Josh Simom
A partir das 19h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Celim 360º
Com Leqsamba, Grupo Sem Medida e Pagode & Cia. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (homens) e entrada franca para mulheres até às 21h. Informações: (27) 99898-1912.
Noite do MPB
Com Ge Santos. A partir das 20h, no DGraus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 8.
Choro Na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27) 99299-5918.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 21h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Para soltar a voz
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325. Entrada franca.
Karaokê 426
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Teatro
O Cálice
Espetáculo da Cia Corsários, com duas apresentações uma às 19h e outra às 20h15. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira), à venda no site sympla.com.br ou na portaria do local.
Exposições
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.