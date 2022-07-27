Quarta (27) com música ao vivo, festival de cinema e exposições; veja agenda

Música ao vivo
É O Clima Convida
Com É O Clima, grupo Puro Charme e DJ JF. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Encontro de Milhões
Com Gustavo Venturini e Carol & Priscila. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Choro na Curva
Com grupo Corta-jaca. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Celim 360º
Com Pratikere, Samba On e Sem Medida. A partir das 20h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para torcedores com camisa do Flamengo (até 21h30). Informações: (27) 99898-1912
Jongô
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até 19h.
Pagode Sunset
Com Victor Cosvosk, Poliento e Diguinho. A partir das 18h, na Mercaria Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7.
Especial
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês na América Latina reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6 (conveniado) e R$ 10 (inteira). Confira lista de filmes exibidos aqui.
Aniversário da Biblioteca de Vitória
Com contação de histórias, às 9h, no Parque Manolo Cabral, e Encontro com o Escritor e contação de histórias, às 14h, na sede da Biblioteca. Endereços: Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, ou Ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira, no Barro Vermelho, e Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro de Vitória.
3º FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema
Com Laboratório de Formação em Cinema. A partir das 13h30, no Salão Social da Comunidade Santíssima Trindade, Rua Braúna 801, Balneário de Carapebus, Serra. Inscrições disponíveis aqui. Entrada franca.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta, das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU), UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.