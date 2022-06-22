Quarta (22) tem Samba Junior e Boyce Avenue; veja agenda

Shows
Boyce Avenue
A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras. Ingressos: R$ 310 (meia/ cadeira ouro); R$ 240 (meia/ cadeira prata); R$ 160 (meia/ cadeira bronze), à venda no site sympla.com.br.
Celim 360°
Com Samba Júnior e ChoppSamba. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.
Choro na Curva
Com grupo Corta-jaca. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Pagode do Giga
Com É O Clima. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Cidade do Reggae
A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Forró do Canto
Com Forró Retrô e convidados. A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Para soltar a voz
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325. Entrada franca.
Karaokê 426
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menor de 5 anos deve estar acompanhado de um adulto responsável não pagante.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares
Exposição fotográfica reúne obras dos fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana de Conceição da Barra. De segunda à sexta, das 10h às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14 h. Até 27 de junho.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consiste em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e leva o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta, das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda as sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.