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Agenda

Quarta (10) tem pagode, samba e sertanejo no ES; veja agenda

Dia está repleto de opções para quem quer curtir uma boa música no ES. Ainda tem diversão para família e exposições artísticas. Confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 14:31

Grupo É O Clima
Grupo É O Clima Crédito: Instagram/ @eoclimaoficial

MÚSICA AO VIVO

  • É O CLIMA CONVIDA
  • Com É O Clima e Aline Martins. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
  • CELIM 360º
  • Com Primeira Classe, É O Clima e Pagolance. A partir das 20h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 21h e R$ 10 para homens.
  • FUTEBOL & RESENHA & PAGODE
  • Com Thiago Brito e convidados. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até 19h. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
  • ENCONTRO DE MILHÕES
  • Com Willer Primavera e Felipe Soares. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. 
  • CHORO NA CURVA
  • Com banda Corta-jaca. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. 
  • VITOR RAMOS CANTA BRASILIDADES
  • A partir das 19h30, no Coco Bambu Vitória. R. João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3083-5800.

LAZER

  • SUPER FORÇA HQ
  • Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
  • PATRULHA CANINA
  • Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
  • MAGIC PARK
  • Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
  • MUNDO DA DIVERSÃO
  • Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.

EXPOSIÇÕES

  • ESTANDARTE NEGRO
  • Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
  • MASSENICAS: EXPOSIÇÃO DE MOSAICOS
  • Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
  • MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE
  • A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
  • MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CRUZ
  • Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
  • REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
  • Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
  • REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
  • Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.

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