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Agenda

Pré-lançamento do Miss Universo Espírito Santo apresenta novidades do concurso para 2022

Evento acontece nesta terça-feira (11), em Vitória, e conta com participação da Dj Jess Benevides
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:39

Eventos

Pré-lançamento do Miss Universo Espírito Santo 2022

Com participação da Dj Jess Benevides. A partir das 19h, no BARLAVENTO.  Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Arena de Verão

Arena montada na Praia da Costa (Vila Velha), reta da Avenida Champagnat, com programação esportiva. De 7h às 8h, circuito funcional; de 8h às 9h, aula de ritmos; de 9h às 10h, gincanas, e às 17h, clínica de futevôlei. A entrada é franca.

Viva Praça do Papa - Terça do Reggae

Com Jam Session. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada gratuita. 

Prosas Literárias

Com Kátia Fialho. A partir das 19h, no Espaço Thelema, R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

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