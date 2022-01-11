Pré-lançamento do Miss Universo Espírito Santo apresenta novidades do concurso para 2022

Eventos
Pré-lançamento do Miss Universo Espírito Santo 2022
Com participação da Dj Jess Benevides. A partir das 19h, no BARLAVENTO. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Arena de Verão
Arena montada na Praia da Costa (Vila Velha), reta da Avenida Champagnat, com programação esportiva. De 7h às 8h, circuito funcional; de 8h às 9h, aula de ritmos; de 9h às 10h, gincanas, e às 17h, clínica de futevôlei. A entrada é franca.
Viva Praça do Papa - Terça do Reggae
Com Jam Session. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Prosas Literárias
Com Kátia Fialho. A partir das 19h, no Espaço Thelema, R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada gratuita.