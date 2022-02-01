Praça do Papa traz reggae para quem quer curtir a terça-feira (1°)

Eventos
Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae
Com Tertulia Reggae. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Feira do Disco de Vinil
Na Tenda de Verão Espaço Cultura. Praia da Costa (final da Avenida Champagnat). Toda terça, quinta e domingos, das 16h às 21h. Entrada franca.
Terça Jazz
Com Alexandre Borges Quinteto e Marcos Firmino. A partir das 19h, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Exposição “Black is Beautiful”
O artista Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.