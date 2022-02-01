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Agenda

Praça do Papa traz reggae para quem quer curtir a terça-feira (1°)

Evento também conta com participação do  DJ Bombril e Jam Session. Confira essa e outras atrações culturais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 16:28

Eventos

Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae

Com Tertulia Reggae. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Feira do Disco de Vinil

Na Tenda de Verão Espaço Cultura. Praia da Costa (final da Avenida Champagnat). Toda terça, quinta e domingos, das 16h às 21h. Entrada franca.

Terça Jazz

Com Alexandre Borges Quinteto e Marcos Firmino. A partir das 19h, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Exposição “Black is Beautiful”

O artista Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam  inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.

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Centro de Vitória Praça do Papa Verão
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