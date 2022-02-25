Sué e Dbem Com A Vida agitam a folia capixaba nesta segunda (28); veja agenda

Carnaval
Carna Gordinho
Com Frazão e Dmoleq. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada: R$ 30 (a partir das 22h).
Carnaval no Gordinho
Com Sué e Dbem Com A Vida. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto, R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h (pista), após este horário R$ 30.
Sunset Carnival - AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO
Com Pedro Sampaio, Menos é Mais e a Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG). A partir das 15h, no Café de La Musique, R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 160 (meia/ lote E), à venda no site brasilticket.com.br
Carnalets
Com Puro Estilo, Carla Roberta, Belúcio, Felipe Ribeiro e André Suela. A partir das 18h, no Let's Vila Velha, Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (com nome na lista).
Carnaval Let's
Com Meca, Magno, Gabz, Gisele e Dário. A partir das 21h, no Let's Guarapari, R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (meia/ 1º) e pacote especial para os dois dias de evento (27/02 e 28/02).
Carna D'Avilas Folia
Com Bateria da Escola de Samba Novo Império, Leq Samba, Leoziinho e Dj Fabrini. A partir das 15h, no Botequim D'Avilas, R. Ariosto da Silva Santos, 230, Santa Tereza, Vitória.
Happy Monday
Long Set de Donat. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Carnavrau
Com DJego, Waldir Segundo, Marilds, Kulza e HNRQS. A partir 22h, no Victoria Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Diego Lyra e Ammor
A partir das 15h, no Barlavento Beach Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Shows
Música ao vivo
Com Banda 522. A partir das 16h, no Clericot Café, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 40.
Programação Musical
Com Laura Murad às 19h30; Álice às 21h e Lorelai às 23h. No Barlavento Beach Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.