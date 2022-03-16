Música, mostras e festival de St. Patrick agitam a quinta (17) no ES; agenda

Música ao vivo
Forró do Correria
Com Trio Alvorada. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 23h).
Quinta Country do Hangar
Com Kadu Vieira. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Cadu Caruzo
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Divino Acústico
Com Marcelo Ribeiro. A partir das 19h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Duets
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
A quinta bom!
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: 99235-7121/ 3065-7673/ 3065-4941.
St. Bolt's Day
Especial Long Set com Pepeu Canal. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.
Especial
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Verão Viva Praça do Papa - Escola de Forró
Com Brenda Barcellos e DJ Anne. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Saint Patrick’s Vitória
Festival de St. Patrick's Day que acontece, das 17h às 23h, no estacionamento externo do SV. Nesta quinta (17), show com Dona Fran, a partir das 20h30. Entre as cervejarias confirmadas estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Já os restaurantes confirmados são Fight Burger, GrillBox Beef Shopp e Casa da Ilha e Franguinho. O evento também conta com uma área kids.A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação, bem como terá limitação no número de pessoas.
Exposições
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.