Música, mostras e festival de St. Patrick agitam a quinta (17) no ES; agenda

Festival de St. Patrick's Day que acontece, das 17h às 23h, no estacionamento externo do SV. Nesta quinta (17), show com Dona Fran, a partir das 20h30. Entre as cervejarias confirmadas estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Já os restaurantes confirmados são Fight Burger, GrillBox Beef Shopp e Casa da Ilha e Franguinho. O evento também conta com uma área kids.A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação, bem como terá limitação no número de pessoas.