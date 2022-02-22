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Agenda

Música ao vivo e exposições animam a terça-feira (22); veja agenda

Apresentações acontecem em Vitória, Vila Velha e Serra. Confira os locais e horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 15:41

Música ao vivo

Resenha do Moskitto

Com Rodrigo Moskitto e Paula Rodrigues. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235.7121/ 3065.7673 ou 3065.4941.

Dj Josh Simom

A partir das 19h, no Barlavento Beach Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Magno Leão

A partir das 19h, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inf.: 3141-9100.

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae

Com Tegwa. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.

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