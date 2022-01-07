Agenda

Maiara e Maraísa e Harmonia do samba agitam o sábado, 8 de janeiro

Atrações se apresentam no Festival de Verão Guriri, que ainda terá com Zé Vaqueiro Glauco e Dubdogz. Confira essa e outras opções para aproveitar o sábado
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 16:36

Shows

Festival de Verão Guriri 2022

Com Maiara e Maraísa, Zé Vaqueiro, Harmonia do Samba, Glauco e Dubdogz. O evento começa a partir das 21h, na Arena ao Mar. Ingressos: Open Bar 6º lote - R$ 240 (inteira); Backstage 7º lote - R$ 590 (inteira); Frontstage 3º lote - R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Oceano Atlântico, São Mateus. 

Quer Voar

Com Matuê, DuduMc, DjMarrokos, DjNikão, DjBella, Dj Japa, Dj Gustavo Bravo, Dj Carla Roberta, Mc Zangão, Anderz, Luiza Neves, Jeff ueda, Vergg e Edjie. A partir das 18h, no Matrix Music Hall. Ingressos: Pista Lote 4 - R$ 90 (meia), à venda no site lebillet.com.br. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.

Culture Hits - Alô Férias

A partir das 22h, na Fluente. Ingressos: R$ 30 (no site) e R$ 40 (na porta). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Verão 2022

Com Trio Forrozão, Xandim, e Forró Fogo na Coisa. A partir das 22h, na Arena Pontal. Ingressos: R$ 30 (1° Lote), à venda no site onticket.com.br. R. Zaudino Ceolin, 261-113 ,José Rodrigues Maciel, Linhares. Informações: (27) 99821-5958

Forró Deck 16

Com Erivaldinho do Acordeon, Forró Bemtivi, Luiz Massa, Dj Brim, Dj Anne e Aula de Forró. A partir das 22h, no Espaço Praia. Ingressos: R$ 25 (meia/ 1° Lote), à venda no site onticket.com.br.  ES-010 - Castelândia, Serra. Informações: (27) 99870-8404

