Luisa Sonza e César MC agitam sábado (21) no ES; veja agenda

Shows
Sem pressa pra acabar
Com Luisa Sonza e Thiaguinho. A partir das 16h, no Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 130 (meia/ 4º lote), à venda no site superticket.com.br.
Hype 028
Com Orochi. A partir das 22h, no Atalanta Castelo. R. Parajú, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 70 (meia/ lote 3), à venda no site superticket.com.br.
Mar de Monstros
Evento reúne trios para diversas batalhar de RAP. Com show de César MC e Knust. A partir das 16h, na Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, Santo Antônio, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista/ inteira/ 3º lote) e R$ 100 (camarote/ inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Música Ao Vivo
Com Vinicius Moraes. A partir das 18h, no Tertúlia Botequim. R. Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 7.
Roda do Mãe Joana
Com Nesse Clima e D'Moleque. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. Rua Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Gustavo O Brabo
A partir das 21h, no Minarini Music Bar. R. Projetada, Baixo Guandu. Ingressos: R$ 35 (inteira/ 1º lote) e R$ 120 (mesa/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
ITALS - Special Edition BLACK
Com JØRD, JETLAG, GABRIEL BONI, Magno, Duncan, Mathias e Hektor. A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Koisa Nossa + Sué
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h.
Sábado no Canto da Praia
A partir das 11h30, show com Benê Rodrigues, e, às 19h30, apresentação de Serginho Oliveira. No Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Um Sábado
Com Pele Morena, Dione & Thiago e Kinho Dj. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Dona Fran
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sábado Mercearia
Com Zé Felipe & Romário e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: 99235-7121. Entrada franca.
Sábado Sertanejo
Com Fabiano Muniz. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Tributo Ao Iron Maiden
Com Piece of Maiden. A partir 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (até meia-noite), disponíveis no número (27) 98116-3325.
MPB
Com Ariel Morena e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
MPB na Curva
Com Vinicius Santos. A partir das 18h, no Clericot Cafe. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Jenifer + Sue
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99806-6564.
Sábado no Hangar
Com Jess Ferrari e Dj Vicius Fernandes. No Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Balada Sertaneja
Com Breno & Lucas e Taiana França. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até as 21h. Homens pagam R$ 10.
Back To The Past
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Betto Luck
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Festas
Remember Wall Street
Com a banda Trilha Vitória, Dj Fernando e Dj Cimá. A partir das 20h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (lote 2), à venda no site lebillet.com.br.
Party Porn
Com pop b, funk, sexy songs, electro pop, pop br e pop. Especial Long Set, com Madeusa. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Put* Festa
Com pop, funk, electro e hits. Especial Long Set, com Igor Gramlik. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40, pelo site sympla.com.br, ou R$ 50 (portaria).
Sábado na Pink
Com Flash, Lukão, Monia Lombardi e Mahtman. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Entrada: R$ 50 (pista).
Popzona
Com Pop, Pop Br, Eletro Pop e Funk. Djs Moreno Loss, Little Paiva, Fred Rigoni e David Becy. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca até as 22h59, após R$ 25.
Killer Bass
Com electro, trap, funk, dancehall, furacão 2000, afro beat, favela bass e baile. Djs Felipe R, Asiat, L3nda, RareBoy e Vinni Sá. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20, à venda no site sympla.com.br, ou R$ 25 (portaria all night).
Music Fest
Com Banda 80A+, Eduardo & Muriel e Calibre de Rosas. A partir das 19h, no Clube ABC. Estr. São Dalmácio, São Roque do Canaã. Ingressos: R$ 25 (inteira/ lote 1), à venda no site superticket.com.br.
Fica Comigo
A partir das 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Para rir
Gestando Um Solo
Com Niny Magalhães. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 17,50 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br
Especial
FORMEMUS
Evento reúne palestras, workshops, painéis, mostras fotográfica e de videoclipe, Conexão Periferia & Interior e Pitching Musical. De 10h às 18h, mostra fotográfica, palestras, mostra de videoclipes e music match, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. A programação musical terá anúncio dos vencedores das Mostras Fotográfica e de Videoclipe, nome dos artistas escolhidos no Pitching Musical, além de show com Azzula e Vitrolab. Informações: (27) 3376-1674. Entrada franca.
487 anos de Vila Velha
Realizado no Parque da Prainha, o evento conta com tendas temáticas, feira pet, circo e programação musical. A partir das 8h, anúncio de licitação da rua Mestre Barroso e demais ruas no bairro Divino Espírito Santo; às 9h, Brasileiro Master de Futevôlei, na Praia da Costa. Já na Prainha de Vila Velha, de 9h às 16h, feira de adoção de animais e, às 10h, solenidade de abertura da Feira. Na Tenda Cultural, às 10h, Circo Chayanne e Circo Rever; às 11h30, Macakids; às 15h, Voz e violão com Erik Moraes, e, às 17h, Dupla Edson Mineiro e Goiano. No Palco principal, às 20h, show com a Banda Trilha e, às 21h30, Macucos. As Tendas de Artesanato e Economia Solidária funcionam das 10h às 22h. Entrada franca.
Pocar Festival De Cultura 2022
Shows, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, oficinas e apresentações de cultura popular. Na Barra do Cais, a partir das 20h, Espetáculo Teatral “Vira-lata: O Palhaço tá Solto”, com Rodrigo Robleño; às 21h, show “Canto Forte”, com Silvia Gomes, e, às 22h30, show “Orquestra Malê Big Band”, com a solista Luiza Dutra.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Crianças com menos de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável não pagante.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de Julho.