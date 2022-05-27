Jon Jon e Tributo ao Abba agitam a sexta (27) no ES; veja agenda

Especial
Uma Noite na Discoteca
Espetáculo argentino homenageia ABBA e Bee Gees. Com Geminis Bee Gees e ABBA Mamma Mia. A partir das 20h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia/ cadeira ouro);R$ 80 (meia/ cadeira prata); R$ 1000 (inteira/ mesa ouro); R$ 900 (inteira/ mesa prata) e R$ 800 (inteira/ mesa bronze), à venda no site blueticket.com.br. Os ingressos para lounges estão esgotados.
O Compositor é Vivo!
Com Duo Santoro. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia), à venda no site lets.events e na bilheteria do local.
Geek Universe
Com muitos games, cosplay, animes e shows. Programação conta com participação especial do dublador Francisco Jr. e apresentação musical. A partir 18h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Shows
É só um pagode
Com Escandurras. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br Informações: (27) 99994-7171.
Sertanejo do Giga
Com Nina e Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sexta Premium
Com Jessica Dionisio e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Música Ao Vivo
Com DJ Lorelai. A partir das 14h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Banda Replay
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Especial AC/DC
Com a banda High Voltage. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 (até 00h). Informações: (27)98116-3325.
Axé
Com Marcus Rauta. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sexta no Hangar
Com Dione & Thiago, Frazão e Dj Brunin Nunes. No Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras. Entrada franca para mulheres até às 22h.
Sexta Hitz
Com Glauco e João Felipe & Rafael. A partir das 22h30, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Nomes na lista aqui.
Sexta no Gordinho
Com D'Moleque, Pagode & Cia e Dj Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória.
Frazão e Sambadm
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Songs Of Vintage
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Axé
Com Marcus Rauta. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sexta Blues
Com Larissa Pacheco. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Barrerito
Com Rian & Rodrigo e Dj Junior Ceará. No Barrerito Chopperia. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica.
Ubando Acústico
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Evandro e Ranieri
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99806-6564.
Sexta do Piseiro
Com Donato Fontana. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Festas
Movimenta
Com Sambadm, Dj esquilo, Isaque Gomes, Cariello e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Cat Dealers, Fancyinc e Barja
A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
Jon Jon, o baile na Pink
DJS Jon Jon, Rafa Carneiro, Alec Bacheti, JF e Calmon. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 90 (mezanino) e R$ 50 (pista). Informações: (27) 99610-2707.
D-New Faces
A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site superticket.com.br.
Pop B
Com indie pop, pop b, old hits, eletro pop e especial Rihanna no térreo. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Chama na Bagaceira
Com funk, pisêro, pop e bagaceiras. Especial Long Set com Wallace Breciani. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Black or White
Com Pop, Pop Br e Funk. Dj Tallyson, Dj Bruno Donat, Dj Yagoh e Dj IanDC. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para quem usar preto ou branco (até às 22h30), após R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (depois de 23h).
Festa da Democracia
Evento especial onde o público pode enviar uma playlist, as melhores serão tocadas na noite. Ainda tem campanha de doação de agasalhos, roupas e/ ou cobertas, com entrada gratuita para os 20 primeiros doadores e R$10 a entrada para os demais doadores. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória.
Para rir
Comédia de Três
Com Haeckel Ferreira, Bruno Abreu e Guilherme Ludgero. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (individual) e R$ 35 (par), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.