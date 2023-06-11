Hamilton de Holanda e festival gastronômico agitam o domingo (11) no ES; confira

A partir das 14h30, com apresentações de Congo Mirim de Jacaranema (às 15h30), A Banda da Flor (às 16h30), Hamilton de Holanda (às 18h), Bloquinho do Musin (às 19h), além de recreação, Malê Kids e Palhaço Excêntrico Musical, nos intervalos. No Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Entrada gratuita. Há limitação de público (de acordo com a capacidade do parque). A dica é chegar cedo.