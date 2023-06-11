Hamilton de Holanda e festival gastronômico agitam o domingo (11) no ES; confira

Música ao vivo
Pagode da Praia Convida
Com Grupo SDG, Pagolife e DJ Nenenzão, a partir das 17h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Deixa em Off
Com Frazão e participação de Rômulo Arantes e Leley, a partir das 20h. No Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 22h.
Gordinho Sambão
Com Alisson do Banjo e Samba Júnior, a partir das 19h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 14h, com João de Paula. Couvert: R$ 7,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Festivais
16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim
Último dia para curtir o Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim, no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava, com entrada gratuita. O evento terá uma praça de alimentação repleta de opções. Sow de Wander Leal, às 13h.
12º Festival Estadual de Danças Folclóricas
No Ginásio Hermann Roelke, em Santa Maria de Jetibá. No Domingo (11), as apresentações começam a partir das 12h.
32ª Edição da Festa do Imigrante
Esse ano serão três semanas de programações em Santa Teresa. No domingo (11), Missa com o Coral Folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa, comunidades e o tenor Eduardo Santa Clara.
Arraiá Bulevá
Com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas, espaço kids e show de Bayãozinho Havengar para os pequenos e Clube do Samba Vix. A partir das 17h, no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
2° Musin - Festival Música na Infância
A partir das 14h30, com apresentações de Congo Mirim de Jacaranema (às 15h30), A Banda da Flor (às 16h30), Hamilton de Holanda (às 18h), Bloquinho do Musin (às 19h), além de recreação, Malê Kids e Palhaço Excêntrico Musical, nos intervalos. No Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Entrada gratuita. Há limitação de público (de acordo com a capacidade do parque). A dica é chegar cedo.
Feriado na Praça da Ciência
Até domingo (11), das 8h às 12 horas. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento para visitar o acervo da Praça. Atividades educativas das 10h às 11 horas, com inscrição no local a partir das 9h30. Na Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). No domingo (11), Canhões de Vórtice.
Diversão no Shopping
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas, Galinha do vizinho, colorindo os animais, Oficina da fazendinha, Cantinho do bebê e pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1, Vila Velha. Gratuito.
Tarde Encantada
Teatro com "A Pequena Sereia". Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, Vila Velha. Gratuito. Inscrições aqui.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 26 de junho. Horários: domingos e feriados, de 11h às 21h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). -Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Cinema ao Ar Livre
Festival de filmes ao ar livre, com food park e espaço instagramável. Local: Shopping Mestre Álvaro, área externa do piso L3, Serra. No domingo (11) exibição do filme "Esposa de Mentirinha", a partir das 19h. Evento gratuito.
Diversão no Mestre
Oficina de Bilboquê. Quando: domingo (11). Local: Shopping Mestre Álvaro, Piso L2, Serra. Horário: de 15h às 18h. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Recreação infantil com as personagens Ariel e Úrsula. Data: domingo (11) Horário: de 16h às 18h. Local: Shopping Moxuara, Praça de Alimentação, Cariacica. Gratuito.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de Funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.