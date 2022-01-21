"Guarapa Session" traz Djonga e TZ neste domingo (23)

Guarapa Session
Com Djonga e TZ. A partir das 17h, no B27 Baech Club, no Siribeira Iate Clube. Rua Dr. Silva Melo, 02, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 200 (inteira/ área vip), à venda no site superticket.com.br.
Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos
Com Arthur e AR3. A partir das 12h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Samba na Praia
Com Menos é Mais, Mumuzinho e Sorriso Maroto. A partir das 15h, no Cafe de La Musique. Ingressos: R$ 400 (inteira/ lote G), à venda no site site brasilticket.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.
Degusta Sunset
Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids. Além de show, com Quintal Selvagem, às 19h, e Mustang 66, às 21h30. A partir das 17h, no estacionamento Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada franca.
Malandragem S/A
A partir das 17h, no Quintal do Mar. Alameda Atlântida, 315, Enseada Azul, Guarapari.
Luiza Dutra
A partir das 12h, no restaurante A Oca. R. do Rosário, 114, Centro. Couvert R$ 15. Reservas: (27) 98825 6714
Dominguera
Com D Moleque, João Felipe e Rafael e Dj Junior Ceará. No Barreirito. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Summer Eletro Hits
Alexandre Ludgero, Sanchez Cimá feat. Thiago Padim Violin, Luiza Neves, Krazy Kouple e Duboc. A partir das 16h, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Festival Gastronômico Sabores da Serra
Montada na Praça Encontro das Águas, na Av. Abdo Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra, com atrações gastronômicas e shows, além de espaço para crianças. Programação musical: às 17h, show com Viviane Miranda; às 18h30, encontro musical, com Brincariar, e, às 20h, show com a Banda Comichão. Entrada franca.
Arena de Verão de Vila Velha
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. A entrada é franca. Às 17h, Recreação Infantil, e, às 19h, show com Jacques Emilio.
Exxxquece
Com SambaRei e Maycon Sarmento. A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista)
Um Domingo Lindo
Com Freelance, Sambadm e Dj Laion. A partir das 18h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.