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Agenda

Grupo Revelação agita Vila Velha nesta segunda (23); veja agenda

Para encerrar comemoração de aniversário do município o Grupo agita a Prainha em Vila Velha. Veja essa e outras opções de diversão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 09:39

Especial

487 anos de Vila Velha

Realizado no Parque da Prainha, o evento conta com tendas temáticas, feira pet, circo e programação musical. A partir das 8h, cerimônia de abertura do Desfile Cívico, na Av. Jerônimo Monteiro, em frente à Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha; 9h, Início do Desfile na Avenida Jerônimo Monteiro. Na Tenda Cultural, às 13h, Circo Ravanis e Circo Estelar; 15h - Teatro Duo Dalissa e 16h, show com Marcos Macedo. No Palco Principal, às 17h, show com SambaSoul e às 19h show com o grupo Revelação. As Tendas de Artesanato e Economia Solidária funcionam das 10h às 21h. Entrada franca.

Oficina “Sons do Corpo, Vozes do Brasil”

Evento faz parte da programação especial dos 29 do Museu. A partir das 18h, no Museu Capixaba do Negro (MUCANE). Av. República, 121, Centro, Vitória. Inscrições encerradas.

Para rir

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Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 19h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br.

Lazer

Desafio Radical

Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.

Monica Toy

O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.

Exposição

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

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