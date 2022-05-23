Grupo Revelação agita Vila Velha nesta segunda (23); veja agenda

Realizado no Parque da Prainha, o evento conta com tendas temáticas, feira pet, circo e programação musical. A partir das 8h, cerimônia de abertura do Desfile Cívico, na Av. Jerônimo Monteiro, em frente à Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha; 9h, Início do Desfile na Avenida Jerônimo Monteiro. Na Tenda Cultural, às 13h, Circo Ravanis e Circo Estelar; 15h - Teatro Duo Dalissa e 16h, show com Marcos Macedo. No Palco Principal, às 17h, show com SambaSoul e às 19h show com o grupo Revelação. As Tendas de Artesanato e Economia Solidária funcionam das 10h às 21h. Entrada franca.