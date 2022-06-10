Frejat, Oruam e Duo Severino agitam a sexta (10) no ES; veja agenda

Shows
Aniversário 04 anos do Hangar Gastrobar
Com Glauco, DJ Nath MTV, Sué e DJ Brunim. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 30 à R$ 50. Inforamções: (27) 99780-4882.
Eternos do Rock
Com Cadu Caruzo e Banda Metrópole. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 998116-3325.
VAI, NAMORA, BOBO!
Com Farra Dois e Dj RN DU SD. A partir das 22h, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Reservas: (27) 99780-4019.
Nostalgia & Alegria
Com Frejat, Sheep & Parafina e DJ Gordinho. A partir das 20h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia/ lote 3), à venda no site lebillet.com.br.
Sexta no Gordinho
Com Sambadm, Maycon Sarmento, Dj Gustavo O Brabo e Dj Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Banda Flashback
A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Duo Severino
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
#REOPENING426
Com Beat Club, Duets, Saulo Simonassi, Back To The Past, Banda Trilha, Dona Fran, Claudio Bocca, Ubando e Banda Fixer. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Noite das Patroas
Com Rayanne Meira, Paula Rodrigues e Amanda. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Casa Hitz
Com Dj GG, Rômulo Aranttes e Dj Residente. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Betto Luck
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Encontro Sertanejo
Com Rickson Mioli e Rony & Ricy. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27)99644-2742.
Festas e festivais
Oh Piq da Pin
DJS Vee Brondi, Alec, JV de Vila Velha e o rapper Oruam. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pista). Informações: (27) 99610-2707.
Lovy Bolt
Com pop b, funk, love song e remixes. Especial Long Set com Titan. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente na portaria).
Excrotx
Com sofrência, pop br, pop e funk. Especial Long Set com Fred Rigoni. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night)
Extravaganza Vol.4
Com summer eletrohits e pop anos 2000 e 2010. DJs Waldir Segundo, Anny, Capivara, Caral e Vinicy. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 22h30) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 22h30).
Fabulous Party
Com pop, funk, 150 BPM, pop br e eletropop. Djs Yagoh, Pepeu Canal, Cat Cat, Marinna, Mathilda, Madson, Lua Alice, Lucas Lauar, David Becy e Rafa Arcanjo. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Na compra de um ingresso por R$ 25 na portaria, ganha entrada vip para o sábado (11/06). Informações: (27) 99872-6060.
Arraiô
Com Atléticas da faculdade Multivix, Forró bem te vi, Maholic, Gabriel Pratti, Dj esquilo e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 35 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
NIGHT FANTASY
Com Dj Rogerinho Do Querô, Samba Mlk, Dj Tédson Sabino, Dj Paloma e Marlon Franco. A partir das 22h, no Parque de Exposições. Vila Reis, Alegre. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
Festa MARACUTAIA
Com Chorou Bebel, Lane e Dj Maholic. A partir das 21h, no Bermudas Bar. R. Joaquim Lírio, 820, loja 19/20, Praia do Canto, Vitória. Ingressso: R$ 30 (1º lote), à venda no site sympla.com.br.
Festival Praia Show - Edição Namorados
Com Cadu Caruzo. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Festival de Cinema - Edição Namorados
Com cinema ao ar livre, food parkm, área kids e programação musical. A partir das 17h, abertura do food park e área kids; às 19h, exibição do filme Sr. e Sra Smith.
Arraiá do Balla
Com Rodrigo Balla. A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 99887-7576.
Especial
Festa Nacional de São José de Anchieta
Evento conta com programação religiosa, cultura e apresentações musicais. Na Tenda Cultural, às 16h, Apresentações Circense; às 17h, Show De Mágica; às 19h30, Banda Marajah. No Palco Principal, às 21h, New Place Band e às 23h, João Victor & Vinícius.
Liquida Goiabeiras
Evento reúne moda, artesanato, área infantil, praça de alimentação e música ao vivo. Abertura às 09h, na Rua José Alves 135, em frente a Multivix em Goiabeiras, Vitória. Às 17h, Dj Equipe Radical Mix e às 20h João Medeiros. Entrada franca.
2ª edição da Feira Vinho & Gastronomia
O evento tem degustações, aulas-show de gastronomia, palestras com chefs renomados, além de expositores de vinho, cervejas artesanais, cachaças capixabas, queijos e embutidos. A partir das 17h, no Steffen. ROD, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 150 (individual/ lote 1) e R$ 75 (de 6 à 12 anos), à venda no site lebillet.com.br.
Show da MUG
A partir das 19h, na Feira Cultura e Gastronomia, na Pracinha do Ibes em Vila Velha.
Taste Lab Festival
Evento itinerante que acontece na área externa do Shopping Vila Velha até domingo conta com 15 estandes de espaços conhecidos como Outback Steakhouse, Aussie Grill, Exagerado BBQ, Prime Beef, Chimi Sushi, Casa do Torresmo, Bixiga Pizzas. Os preços das comidinhas e dos pratos variam entre R$ 8 e R$ 70. O espaço ainda terá show de Saulo Simonassi (16h30) e Killer Queen (19h30). Entrada franca.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
REVIRAVOLTA: Arte e geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Corpo e performance no Acervo Videobrasil
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.