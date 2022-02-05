Em Vila Velha: espetáculo "Sítio do Picapau Amarelo" neste domingo (6)

Montado na Praça Encontro das Águas, Av. Abido Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra, em uma área de 22 mil metros quadrados, com atrações gastronômicas e shows, além de espaço para crianças. Programação: às 18h, Eder Reis, às 20h, apresentação Infantil, às 21h, show com Sambadm. Entrada franca.