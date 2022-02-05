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Em Vila Velha: espetáculo "Sítio do Picapau Amarelo" neste domingo (6)

Personagens clássicos da TV brasileira agora partem para uma nova aventura. Veja essa e outras atrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 10:01

Eventos

Tarde Encantada

Com o espetáculo "Sítio do Picapau Amarelo", trazendo personagens clássicos da TV brasileira em uma nova aventura. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, às 15h e às 16h. Entrada franca.

Festival Gastronômico Sabores da Serra

Montado na Praça Encontro das Águas, Av. Abido Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra, em uma área de 22 mil metros quadrados, com atrações gastronômicas e shows, além de espaço para crianças. Programação: às 18h, Eder Reis, às 20h, apresentação Infantil, às 21h, show com Sambadm. Entrada franca.

Feira do Disco de Vinil

Na Tenda de Verão Espaço Cultura. Praia da Costa (final da Avenida Champagnat, Vila Velha). Toda terça, quinta e domingos, das 16h às 21h. Entrada franca.

Guto Andrade

Com o show "Te pego na Saída", em duas sessões às 19h e 20h. No Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site vixcomedyclub.com.

Farofa da Paulinha

A partir das 21h, no Bailão do Lindinho. Rodovia Doutor Afonso Schwab, km 09, São Sebastião de Belém, Santa Maria de Jetibá. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 150 (open bar), à venda no site superticket.com.br

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