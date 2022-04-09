Em clima de folia, samba domina agenda de domingo (10); veja destaques

Shows
Movimento Samba Itinerante
A partir das 15h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca.
Música Ao Vivo
Benê Rodrigues, a partir das 11h, e Choppsamba, a partir das 16h. No Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Tardezinha do Giga
Com Grupo Curtição, Expresso do Samba e Deninho Dj. A partir das 14h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Beat Club
Com Beatles e outros clássicos. A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba no Luxo
Com Dj Brunin Nunes, Jottam, Belucio, Diego Beats e É o Clima. A partir das 18h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Domingueira
Com Nesse Clima, Breno & Bernardo e Dj Junior Ceará. A partir das 19h, no Bar Rerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20.
PagoSamba
Com Sué, Samba Crioulo, Pagolife e Dj Laion. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Pagode do Correria
Com Samba Junior, É O Clima e Dj Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até meia-noite (com nome na lista). Ingressos: R$ 20.
Ô Sorte
Com Maycom Sarmento e Samba Rei. A partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h (apenas pista).
Resenha do Cosvosk
Com Victor Cosvosk e Polielto. A partir das 12h, no Recanto Botequim. Av. Braúna, 624-666, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 8.
Tarde de Domingo
Com Bruno Manga, Denis Braw e Nilson Batera. A partir das 12h, no Bem Bolado Botequim. Av. Antônio Teixeira de Almeida, 1822, Bubú, Cariacica.
Domingando
Com Sem Medida, Leqsamba, Mistério Samba HD, Carla Roberta e Curtição. A partir das 18h, no D’villa In Colina. Rua Pinho, Cerimonial Friends, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 15 (até às 21h), com nome na lista.
Aniversário D'Moleque
Com Nesse Clima, Samba Junior, Pagolife e Leqsamba. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória.
Especial
Puxadinho Moxuara
Festival com cerveja artesanal, gastronomia e música ao vivo com Samba Crioulo. A partir das 20h, no Estacionamento Externo Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Oficina de Balão
A partir das 15h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Universo L.O.L Surprise
Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Tarde Encantada - A Páscoa no Mundo dos Bonecos
Fantoches contam de maneira divertida a história da Páscoa. A partir das 15h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca. Inscrições em: shoppingpraiadacosta.com.br. Será exigido apresentação do comprovante de vacinação para acesso dos pais.
Teatro
Espetáculo “Bichos Dançantes”
A partir das 16h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 24 (conveniados) e R$ 20 (meia/ comerciários e empresários), à venda no site sescgloria.lets.events. Os ingressos possuem 50% de desconto para colaboradores da Petrobrás, mediante apresentação do crachá.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30, de terça a sexta, e das 10h às 17h30, sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça e uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha.