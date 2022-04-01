"Domingou" (03) com muito samba, pagode e teatro no ES; veja agenda

Shows
Samba no Luxo
Com Junin da BR, Plano B, Belucio e Dj Brunin Nunes. A partir das 18h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até as 22h, após será cobrado R$ 20. A entrada custa R$ 20 para homens. Informações: (27) 99780-4882.
Música Ao Vivo
Com Benê Rodrigues, a partir das 11h, e ChoppSamba, a partir das 16h. No Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Samba Jr + Grupo Sem Medida
A partir das 18h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca (pista) até as 19h.
Maycon Sarmento
Com participação do grupo Pele Morena. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Pista com entrada franca até as 19h.
Beat Club
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Luiza Dutra
A partir das 12h, no Bistrô & Ateliê A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825-6714.
Resenha do Sambadm
Com Sambadm, Samba Crioulo, Léozinho, Romarin e Dj Laion. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Pagode do Correria
Com Choppsamba, Pratikere e Dj Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até meia-noite). Informações: (27) 99719-1342.
Lilian Lomeu
A partir das 12h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Couvert: R$ 10. Reserva de Lounges: (27) 99980-7800.
Roda de Samba
Com Grupo Viralizou. A partir das 20h, na 3ª Aula Tap House. R. Álvares Cabral, 100, Parque Res. Laranjeiras, Serra.
Tardezinha do D'Moleque
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 99776-7835.
Domingando
Com Nesse Clima, Sem Medida, Viralizou, Ghuto Cesar e Dj ML da Vila. A partir das 17h, no D’Villa In Colina. Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 15 (até as 20h/ com nome na lista).
Teatro
"O Mágico de Oz"
A partir das 17h, no Centro Cultural Sesc Glória. Ingressos: R$ 50 (inteira/ balcão e plateia), à venda no site lets.events.
Especial
Universo L.O.L Surprise
Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Projeto Cultural Arte no Parque
Com participação especial do Palhaço Le Pepe, a partir das 9h30. Show com Evandro Belumatti e Arquivo do Samba, a partir das 10h30. Na prainha de Vila Velha. Entrada gratuita.
Puxadinho Moxuara
Festival com cerveja artesanal, gastronomia e show com Alisson do Banjo, às 20h. A partir das 17h, no Estacionamento Externo Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30, de terça a sexta, e das 10h às 17h30, sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha.