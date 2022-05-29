Domingo (29) tem Dire Straits Legacy e evento geek no ES; veja agenda

Especial
Geek Universe
Com muitos games, cosplay, animes e shows. Programação conta com X1 de CS, X1 de KOF 2002, concurso de cosplay, participação do dublador Adrian Tatini e show com as bandas Suzaku e Megazord. A partir 15h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Ensaio Aberto
Com Bloco Afro Kizomba. A partir das 15h, no Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória.
Aulão Negraô
Com Cia de Dança Afro-brasileira Cênica. A partir das 10h, no Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória.
Shows
Dire Straits Legacy
A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória. Ingressos a partir de R$ 110 (meia/ pista), à venda no site sympla.com.br
PagoSamba Defume's
Com D'Moleque, Samba Crioulo e Rabannada Dj. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Roda de Samba
Com Herlon, Alisson do Banjo e Samba Junior. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até as 19h.
Ô Sorte
Com Pele Morena e Maycon Sarmento. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 22h.
Pagode do Correria
Com Carlos Magno, Dj Nnenenzão, Grupo 45 graus e Muleke 027. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até meia-noite) e R$ 30. Lista Vip: (27) 99719 1342.
Beat Club
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Domingo no Giga
Com Fabiano Muniz. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Crianças com menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol e game. O valor do ingresso é de R$ 30 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os bilhetes serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.
Arte no Parque
Com aulão de capoeira e palhaço. A partir das 10h, no Parque da Prainha de Vila Velha. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Praça do Shopping Praia da Costa. Piso L1, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Tarde Encantada
Com o espetáculo "Piratas em Busca do Tesouro Perdido". Com sessões às 15 e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Macakids Park
Com mini roda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.