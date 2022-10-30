Domingo (30) tem forró, pagode e programação para criançada; veja agenda

Especial Halloween
Para crianças
A criançada também tem vez no Halloween. Os shoppings da Grande Vitória fizeram uma programação especial e gratuita para receber a turminha. De "pinturinha de monstros" a teatro, passando por concursos de fantasia e distribuição de doces, quatro centros de compras prepararam eventos incríveis para os pequenos. Confira a programação completa aqui.
Para curtir
Forró do Canto
Com Forrofiá e DJ Bravim. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até 19h/ com nome na lista/ pagamento em dinheiro), R$ 25 (até 20h/ com nome na lista/ pagamento em dinheiro) e R$ 30 (sem nome na lista/ pagamento em dinheiro). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Tardezinha no Butteco's
Com Grupo Batucada Boa e D'Bem Com A Vida. A partir das 17h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99644-2742.
Deixa Em Off
Com Frazão, Luiz Felipe e Sué. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Samba
Com Herlon. A partir das 14h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Lazer
Meet & Greet Bob Zoom e sua turma
A partir das 14h, na praça de eventos no piso L2 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: de terça (18) a domingo (23), das 8 às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.