Domingo (18) tem Pele Morena e transmissão da final da Copa; veja agenda

Para curtir!
Celim na Copa
Com Pele Morena, Pagolife, Pratikere, DJ KN de VV e DJ Carla Roberta, além de transmissão da final da Copa do Mundo. A partir das 11h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para homens até 16h e para mulheres até 20h. Informações e reservas: (27) 99898-1912.
Copa do Canto
Com Sambadiverso e transmissão ao vivo da final da Copa do Mundo. A partir das 11h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca.
Pagode do Correria
Com Primeira Classe, Pagolife e DJ Nenenzão. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 23h e homens pagam R$ 10 até 23h. Informações e reservas: (27) 99719-1342.
Domingão no Giga
Com Nando Xavier. A partir das 12h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Beat Club - Rock na calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Especial de Natal
Natal "O Quebra Nozes"
Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.
Natal Floresta Encantada
Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.
Natal na Neve
Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.
Natal Fábrica de Sonhos
Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).
Um Doce Natal
Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil e painéis interativos. Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Papai Noel estará presente de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; sábados, das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50. O trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.
Feira Cores e Sabores de Natal
Com gastronomia, artesanato e apresentações culturais. A partir das 16h, no pátio da Igreja Luterana, em Santa Maria de Jetibá. Entrada franca. Até 18 de dezembro.
Feira Sabores da Terra - Edição de Natal
Com gastronomia, bebidas, artesanato, flores e apresentações musicais. A partir das 16h, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Às 12h, Mirano Schuler; 14h, Grupo de Dança do Circolo Trentino Di Santa Teresa; 15h, Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung; 16h, Rogério Viana Voz e Violão. Entrada franca.
Brilho de Natal
Diversas bandas, grupos de dança, orquestras e os tradicionais coros natalinos animando as festividades até o dia 21 dezembro, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, em Domingos Martins. A partir das 18h, Grupo de danças Hügelmänner Platter na Rua de Lazer; 20h, Grupo de danças Hügelmänner Platter na Praça Dr. Arthur Gerhardt. Entrada franca.
Tarde Encantada - O Natal dos Contos Infantis
Com sessões às 15h e 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições devem ser feitas pelo site do Shopping.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta, das 18h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sexta, das 17h às 0h30, e sábados e domingos e feriados, de 12h às 0h30. Ingressos: R$ 109,90 (segunda a quinta/ 1h) e R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo e feriados/ 1h). Número máximo de 6 pessoas na pista. Reservas: (27) 99830-9478.
Diversão na Praça - Especial Copa do Mundo
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Lightland - Van Gogh e impressionistas
A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de quarta a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.